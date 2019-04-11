"Türk Kartalı" uçak filosundan Almanya'da gövde gösterisi

FRIEDRICHSHAFEN (AA) - Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, son model teknolojilerle üretilmiş "Türk Kartalı" uçak filosunu, dünyanın en büyük havacılık ve uzay sanayi fuarları arasında gösterilen "Aero Friedrichshafen"da tanıttı.

Almanya'nın İsviçre sınırına yakın kenti Friedrichshafen'da gerçekleştirilen, havacılık ve uzay sanayinin en önemli etkinliklerinden kabul edilen Aero Friedrichshafen kapılarını açtı.

Fuarda 40 ülkeden 750'nin üzerinde havacılık firması, son model helikopterlerini, uçaklarını, planörlerini ve havacılıktaki inovatif diğer ürünlerini sergiliyor.

Türkiye, bu seneki fuara, Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık tarafından üretimi Berlin'de sürdürülen ancak fabrikanın ülkeye taşınması planları devam eden "Türk Kartalı" filosunda, üretimi tamamlanan ve üretimine yeni başlanacak yeni model uçaklarla katılım sağladı.

Avrupa'nın en prestijli yarışmaları arasında gösterilen German Design Awards'da mükemmel tasarım ödülüne layık görülen "Türk Kartalı ALPINA" uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketleri fuarda sergilendi.

Fuarda, Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, uçağın tasarımcısı ODTÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu, Türk havacılık ve uzay firmasının Ar-Ge mühendisleri, teknikerler, Türk-Alman bayraklarıyla donatılmış stantta, havacılık tutkunlarına son teknolojiyle ürettikleri uçak filolarını tanıttı.

- "Havacılık maceramıza daha güvenli devam ediyoruz"

Celal Gökçen, burada yaptığı açıklamada, 4 yıl önce 25 yıllık Alman Uçak Fabrikası Aquila'yı satın alarak başladıkları maceraya daha güvenli şekilde devam ettiklerini ve Aquila'yı "Türk Kartalı" olarak benimsediklerini ifade etti.

Aquila'nın "uçak geliştirme", "uçak üretimi", "uçabilirlik belgesi verme" ve "uçak bakımı" alanlarında sertifikasyonlarını aldıklarını bildiren Gökçen, bunun ardından imalata başladıklarını anlattı.

Eski Aquila modelinin yanında turbo modeli tamamladıklarını bildiren Gökçen, "Bu model, bizim İsviçreli müşterilerimizin arzusuydu. Turbo model Türk Kartalı, 5 bin metreye kadar yükselebiliyor. Böylece yeni turbo motorumuzla Türk Kartalı, Alpler'e daha yüksekten ve daha uzun menzille uçacak." bilgisini verdi.

Türk Kartalı'nın turbo motorlu versiyonunun satışlarına başladıklarını belirten Gökçen, oto pilot sertifikasyonunu da yakında alacaklarını söyledi.

Gökçen, uçakların yeni versiyonunun gece uçuşuna da imkan tanıyan aletli uçuş ile Garmin G3X kontrol sistemleriyle donatılacağını kaydetti.

- "Pilot eğitimi veren okullar hedefimiz"

Celal Gökçen, pilot eğitimi veren okulların hedef kitleleri olduğunu belirterek, "Şu ana kadar havada 250'ye yakın Türk Kartalı var. Piyasada ikinci elde pek Aquila yok. Çünkü uçaklarımızı alanlar kullanmaya devam ediyor." dedi.

"Türk Kartalı" uçak modellerinin bin150 kilometre uçabildiğini dile getiren Gökçen, "Bursa'dan kalktığında pek çok havaalanına ulaşabilme şansı olacak. Uçağımız, 100 kilometrede 9 litre normal benzin yakıyor. Dolayısıyla uçağımızın yakıt sarfiyatı bir otomobile yakın. Saatte 200 kilometre sürate ulaşmak mümkün. İzmir'den Bursa'ya 1,5 saatte havadan ulaşım sağlayabilecek. " diye konuştu.



- 4 kişilik yeni model görücüye çıktı

Celal Gökçen, ilk kez fuarda görüceye çıkardıkları Türk Kartalı'nın 4 kişilik yeni turbo modeline ilişkin yeni mühendislik çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bu mühendislik analizleri sonrasında seneye 4 kişilik uçağımızı tanıtacağız. 2021 Mart ayında da inşallah yeni modelimizin sertifikasyonunu alıp uçar hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçağın tamamını tüm rakiplerinin de olduğu bir fuarda göstermek istemediklerinden kanat tasarımını gizli tuttuklarına işaret eden Gökçen, "Bu uçağımızla birlikte farklı bir segmente giriyoruz. Rakibimiz olan 4 kişilik uçaklar, 950 kilogram ağırlıkla çalışırken biz bin 00 kilogram ağırlığında uçabileceğiz. Bu modelimizde kullanacağımız ilk motor da 141 beygir gücündeki 915 İS Rotaks motoru olacak. Uçağımızın gövdesi alttan kanatlı olacak. Bu uçağımızı da tasarruflu uçurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türk Kartalı ALPINA" isimli uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketlerinin de fuarda sergilendiğini anlatan Gökçen, "Uçağımızın hem deniz hem karaya inebilen versiyonlarını Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bunlar üstten kanatlı modellerimiz olacak. Bu modelimiz de 4 kişilik uçağımızın devamı olacağından bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

- "Devlet desteğiyle yolcu uçağı da yapabiliriz"

Gökçen, Türk Kartalı'nın 4 kişilik versiyonlarının ardından 6 ve 8 kişilik uçaklar yapabileceklerini vurguladı.

"Türk menşeili yolcu uçağı hedefiniz var mıdır?" sorusuna Gökçen, "Büyük yatırım isteyen bir proje. Ancak ekibi oluşturmayı bildikten sonra normları ve standartları da kullanınca o yönde de çalışabiliriz. Ama bu yatırımlar, devlet programlarıyla eş güdümlü gitmek zorunda. Çünkü yolcu uçaklarını dünyada da çok az yapabilen ülke bulunuyor. Bizim orada yer bulabilmemiz için farklı desteklere ihtiyacımız olabilir." dedi.

- "Türk bayrağını dalgalandırdığımız için mutluyuz"

Fuara katılan tek Türk firmasının Aquila olduğunu bildiklerini anlatan Gökçen, "Zeplinin şehrinde yapılan bu fuara, 40 ülkeden 757 firma katılıyor. Bu bir rekor. Türk bayrağını bu fuarda dalgalandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Uçakları Almanya'da ürettiklerini ancak Türkiye'ye taşıma hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Gökçen, şunları kaydetti:

"Yatırımımız, tamamen Türkiye'de kazanılan alın terinin bir ürünüdür. Bu sene içinde Türkiye'ye doğru yavaş yavaş bazı imalatları götüreceğiz. Bunun incelemesini yapıyoruz. Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir hangarımız olacak. Daha sonra ayrı bir yerde imalata başlayacağız. Yeni modellerimizle birlikte Aquila'nın ürettiği uçakların çeşitlemesi artıyor. Ufak bir filomuz oluşmaya başladı. 4 kişilik, üstten kanatlı, suya inebilen versiyonlarımızı yapabildiğimizde müşterilerimize geniş bir palet sunmuş olacağız. Ülkemizdeki ihtiyaçları da karşılayabileceğiz diye düşünüyorum."