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Türk karasularında son 10 ayda 195 göçmen öldü

Suriye, Irak ve İran sınırlarımızı kapsayan güvenlik duvarı ile kulekol inşa edilmesinin ardından, terör örgütleri ve kaçakçılar denizlere yöneldi. Denizlerde aşırı yüklü teknelere müdahale edilirken, ölü olarak alınan insan sayısı 195 kişiye ulaştı.

12 Ekim 2018 Cuma 13:42
Türk karasularında son 10 ayda 195 göçmen öldü

Suriye, Irak ve İran sınırlarımızı kapsayan güvenlik duvarı ile kulekol inşa edilmesinin ardından, terör örgütleri ve kaçakçılar denizlere yöneldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren karasularımızdan geçen 13 bin 627 deniz aracı kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 732’sine yasal işlem yapılırken, yardım edilen insan sayısı 15 bin 885 oldu. Denizlerde aşırı yüklü teknelere müdahale edilirken, ölü olarak alınan insan sayısı 195 kişiye ulaştı. Denizlerde güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 81 kaçakçılık olayı yaşanırken bunlardan, 11’i uyuşturucu madde kaçakçılığı, 5’i akaryakıt kaçakçılığı, 10’u gümrük malzeme kaçakçılığı (Kaçak eşya)  olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucu kaçakçılığında 1.953.283 Gr. Esrar ele geçirilirken, 2535 kök Hint keneviri yakalandı. Akaryakıt kaçakçılığında ise 5 olayda, 11 bin 335 litre motorine el konulurken, ÖTV’siz yakıtın usulsüz kullanımı tespit edilen 53 olayda, 616.173 litre motorin, 23.600 kg Fuel-Oil yakalanarak yasal işlem yapıldı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:42
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