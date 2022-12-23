Türk kahvesi hakkında doğru bilinen yanlışlar! Pişirme yöntemleri, Türk kahvesi zararları ve faydaları

Türk geleneği içinde önemli bir yere sahip Türk kahvesi dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olarak biliniyor. Türk kahvesi Türkiye’nin neresine giderseniz gidin farklı pişirme usulleri olan bir içecek. İşte Türk kahvesi hakkında doğru bilinen yanlışlar…

Türk kahvesi kahve çeşidi değil pişirme yöntemidir!

Ödüllü kahvenin standardizasyon çalışmalarına ve de lezzetli kahve pişirmenin ipuçlarına dair de bilgiler...

Kahveyi ağır ateşte pişirmek yanlış

Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Kahve pişirmede en önemli detay, kahvenin doğru kavrulmuş ve doğru öğütülmüş bir çekirdeğinin olması ve tabii ki doğru pişirilmiş bir kahve olmasıdır. Kahvenin ağır ateşte pişirilmesi yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Türk kahvesinin temel sıkıntılarından bir tanesi çekirdeğinin çok iyi seçilmemesi ve doğru çekirdekle pişirilmesi gerektiğidir.

Kısa süreli pişirmek gerekiyor.

Türk kahvesinde en önemli püf noktası pişirme süresidir. Pişirme süresinin kısa olması gerekiyor. Kısa sürede pişen kahvenin kokusunu alabiliriz, tadı acı olmaz.

Soğuk su ile değil ılık su ile pişirilmeli

Kahve pişirirken yapılan en büyük yanlışlardan biri de kahveyi soğuk suyla pişirmektir. Oda sıcaklığı ve üstü ile kahveyi pişirmek gerekiyor. Ilık su kullanılmalıdır. Kahve ince öğütüldüğünden kısa sürede demlenmesi gerekir. Kahvenin aroması bu şekilde kaybolmuyor.

Önce su sonra kahve konulmalıdır

Türk kahvesini hazırlarken çoğu kişi önce su sonra kahveyi koyuyor. Yani hepimiz yapıyoruz bunu. Ama önce suyun sonra kahvenin konulması yanlış bir pişirme tekniği. Türk kahvesini yaparken önce kahve sonra su konulmalıdır. Bu şekilde topaklanma önlenir.

Kullanılan fincanı önceden ısıtmak gerekir

Türk kahvesi içeceğimiz fincanı ısıtmak kahvenin soğumasını engellediği için sık yapılan hatalardan. Eğer fincanı ısıtırsanız kahvenin acılaşmasına neden olursunuz. Türk kahvesi soğuk ve çok sıcak içilen bir kahve türü değil ılık içilen bir içecektir. Isıtmak yerine içerisine 1 adet buz ile bekletmek kahvenin içilebilir ısıya daha çabuk gelmesini sağlayacaktır.

Türk kahvesi demlendikten sonra hemen içilmelidir

Türk kahvesi demlendikten sonra içilebilir ısıya gelmesi ve telvenin dibe çökmesini beklemek için 2 ile 3 dakika sonra içilmelidir.

Türk kahvesi demlenirken köpük oluşması için karıştırılmalıdır

Türk kahvesi ile ilgili sıklıkla yaptığımız doğru bildiğimiz diğer bir yanlış ise Türk kahvesi demlenirken karıştırılması. Türk kahvesi asla karıştırılmamalıdır. Köpük zaten kendiliğinden oluşuyor, karıştırmak kahvenin acılaşmasına neden oluyor.

Türk kahvesi çok ince öğütülüp yapılan bir kahvedir

Türk kahvesini çok ince öğütmek kahveyi demlerken acılaşmasına neden oluyor. Bu yüzden biraz daha kalın ögütülmelidir. Türk kahvesi pudra şekeri kıvamında olmaması gerekiyor.

Türk kahvesi fincanlarının yapısı düz bir yapıda olmalı

Yanlış. Türk kahvesinin fincanı ağız yapısı dar alt kısmının geniş olması gerekiyor. Bu sayede köpük dağılmıyor ve telve alt kısımda toplanıyor içimini kolaylaştırıyor.

Türk kahvesinin faydaları ve zararları ise şu şekilde sıralanıyor:

Türk kahvesinin faydaları:

Kolesterolü düşürür.

%40 ağrı kesici etkisi yaratır.

Meme kanseri riskini azaltır.

3 fincan kahve içmek astım riskini azaltır.

Sosyalleştirir.

%50 siroz riskini azaltır.

Kolay nefes almayı sağlar.

Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kısa zaman aralıklarıyla sık sık Türk kahvesi tüketiyorsanız, ölçülü olmak için daha fazla geç kalmamalısınız.

Kalp hastalıklarını tetikler:

Şeker hastalığına sebep olabilir

Ülser ve gastrit tehlikesi yaşatabilir

Beyin sağlığını tehdit eder

Anne ve bebeğin gelişimini yavaşlatabilir.

Türk kahvesi Zayıflatır mı?

Nescafe ya da diğer kahve türlerine nazaran daha fazla kafein içeren Türk kahvesini düzenli tükettiğiniz takdirde zayıflama oranınız yüksektir.

Türk kahvesinin kadınlara zararları

Gün içinde 3 fincandan fazla Türk kahvesi içen kadınların, doğurganlık özellikleri azalmaktadır. Üreme hormonları üzerinde etkili olan kafein, yoğun şekilde etki eder.

Türk kahvesi günde ne kadar Tüketilmeli?

Her üründe olduğu gibi kahvenin fazla tüketilmesi de zararlıdır. Türk kahvesinin faydalarından yararlanabilmek için, ölçülü miktarda tüketilmesi önerilir. Günde 2 fincan Türk kahvesi içilmesi, idealdir. 2 fincandan daha fazla tüketildiğinde zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlar.