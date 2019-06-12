Türk kahraman Alptuğ’un adı vefat ettiği metro istasyonuna verildi

Almanya’da bir hayat kurtararak kendi hayatını kaybeden Türk kahraman Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi vefat ettiği istasyona veridi.

Almanya’nın Frankfurt kentinde 7 ay önce Ostendstrae metro istasyonunda tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan 44 yaşındaki Almanı kurtaran 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen’in vefat ettiği tren istasyonuna ismi verildi. “Alptuğ Sözen Durağı" yazılı levhaya ek olarak "Mustafa Alptuğ Sözen, doğum 15.01.2001-ölüm 13.11.2018. Bu yerde kahramanlık ve medeni cesaret gösterdi. Raylardaki çaresiz bir insanın hayatını kurtarmaya çalışırken, kendi hayatını kaybetti” yazılı levha asıldı. Sözen’in isminin verildiği durakta düzenlenen merasime merhumun ailesinin yanı sıra Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Alman Demir Yolları Hessen Eyaleti Başkanı Dr. Klaus Vornhusen ve Başkonsolos Burak Karartı hazır bulundu.

"Böyle bir kahramanın vatandaşımızın olmasından dolayı gururluyuz"

Hiç tanımadığı bir insanın hayatını kurtarmak pahasına kendi hayatını kaybeden Mustafa Alptuğ Sözen’in hatırasını yaşatmak için hayatını kaybettiği tren istasyonuna isminin verilmesi törenine katılmaktan dolayı memnu olduğunu belirten Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, "Mustafa Alptuğ Sözen dünyada çok insanın gösterebileceği türden bir fedakarlık göstererek büyük bir insanlık örneği sergilemiştir. Bu davranışıyla dünyayı iyilerin değiştireceğini ve iyiliğin hakim olduğu bir dünyanın herkes için ne kadar yaşanabilir bir yer olabileceğini de göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle bir vatandaşa sahip olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Sözen ailesine de seslenen Başkonsolos Karartı, "Evladınızla ne kadar gurur duyarsanız azdır. Beni dahi sadece onun mensubu olduğu toplumu temsil eden bir Başkonsolos olmakla bu gururdan pay alıyorum" dedi.

Başkonsolos konuşmasının son bölümünde 17 yaşındaki Türk Kahraman Mustafa Alptuğ Sözen’in Ostehdstrasse İstasyonu’na Mustafa Alptuğ Sözen isminin verilmesinde emeği geçenlere başta Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann olmak üzere Alman Demir Yolları Hessen eyaleti MüdürüDr. Klaus Vornhusen’eimza kampanyası başlatarak destek verenlere teşekkür etti.

"Altuğ bir kahramandır"

Mustafa Alptuğ Sözen’in isminin metro istasyonuna verilmesinde büyük gayret gösteren Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, merasimin açılış konuşmasındaFrankfurt’un önemli bir gün yaşadığını belirterek, "Zor bir durumda bulunan birine yardım etmek için kendi hayatına zora sokan birinin ismini yaşatmak için toplanmış bulunmaktayız. Yaşanılan üzücü olan hepimizi derinden etkiledi. Aynı zamanda da büyük bir cesaret örneği gösteren bir kahramanın yaptığı bu hareket bize insanlık dersi vermiştir. Bize düşen Mustafa Alptuğ Sözen’in gösterdiği insanlık dersini gelecek nesillere aktarmak, onu unutturmamak ve onun değer verdiği şeylere sahip çıkmaktır" diyerek Frankfurt’un kahramanlar serisinde Alptuğ Sözen’in de yer aldığını söyledi.

"Alptuğ Sözen herkese yol gösterecek"

Alman Demir Yolları Hessen Eyeleti Müdürü Dr. KlausDr. Vornhusen, törende yaptığı konuşmada demiryollarındaki bir gelenekten bahsederek, demiryollarındaki durakların istasyonların bölgenin ismini ve yakın olduğu meydanı veya önemli bir fiziki figürün adını alarak yolunu arayanlara işaret olarak istikamet gösterdiğini söyledi.

Dr. Vornhusen, "Ostehdstrasse İstasyonu bundan böyle hepimizin kahramanı olan Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi ile anılacak. İstikametini kaybedenler Altuğ’un göstereceği işaretle yollarını bulacaktır. Mustafa Alptuğ ismi bundan böyle yadım severliğin, iyiliğin, cesaretin ve kahramanlık gibi değerlerin karşılığı olacak ve gelecek nesillere örmek bir şahsiyet olarak ilelebet yaşatılacaktır. Böyle bir ismin verilmesinden dolayı da Alman Demir Yolları olarak gurur duyuyoruz"dedi.