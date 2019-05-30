Türk Kadınlar Birliği 100 çocuğu giydirdi

Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanlığı geleneksel hale getirdiği “Bir Çocukta Sen Giydir” kampanyası çerçevesinde 100 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayı içerisinde yapılan “Bir Çocukta Sen Giydir” kampanyasında ihtiyaç sahibi 100 çocuğu Ramazan Bayramı öncesinde giydirdi. Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez açıklamasında, “Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi’nin düzenlediği ve geleneksel hale getirdiğimiz’’ Kendi Elinle Bir Çocukta Sen Giydir’’ kampanyasında 100 çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Öncelikle dar gelirli mahallelerdeki okullar ve kendi çevremizdeki ihtiyaç sahibi çocuklardan seçtik. Bu çocuklara bayram kıyafet ve ayakkabı aldık. Bu konuda bize maddi- manevi destek veren üyelerimize ve hayır sahiplerine çok teşekkür ederiz. Allah yardımları kabul etsin” dedi.