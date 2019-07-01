"Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" tamamlandı

MUĞLA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla "Türk Kadınının 100.Yıl Seyri" başlıklı proje kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Samsun'a yola çıkan 3 kadın yelkenci, yaklaşık 2 bin 400 mil katedip 70 gün sonra yeniden Bodrum'a döndü.

Yolculuklarına "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren kadın yelkenciler Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz ve Şule Kükrer, geçen 23 Nisan'da Bodrum Marina'dan törenle uğurlandı.

Kadın yelkenciler "Tutku mm" isimli 13 metrelik tekne ile Didim, Kuşadası, Çeşme, Bozcaada, Çanakkale, İstanbul, Ereğli, Amasra, İnebolu, Sinop, Samsun rotasını izledi. 19 Mayıs'ta Samsun'da etkinliklere katılan ekip daha sonra Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve ardından Hopa'ya ulaşıp oradan dönüşe geçti.

Dönüşte aynı rotayı takip eden ekip, eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları "Türk-Yunan Kadınları Barış Seyri" projesinin çalışmaları için de Çanakkale'den Midilli, Sakız, Sisam, Kalimnos adalarına uğrayıp oradan Bodrum'a geldi.

İzledikleri rotada 35 noktada mola veren kadın yelkenciler, gün batımına yakın ulaştıkları Bodrum Limanı'nda, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Önder Batmaz ile Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç'in de aralarında olduğu kalabalık grup tarafından çiçeklerle karşılandı.

Değişik etaplarda toplam 24 kadın yelkencinin de kendilerine eşlik ettiği seyirleri hakkında gazetecilere açıklamada bulunan teknenin kaptanı Neşe Hasipek, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Uzun seyir yapan tek kadın ekibi olarak Samsun'daki kortejin başında yer aldıklarını belirten Hasipek, "Teknemizi Karadeniz’in sularıyla yıkadık geldik. 70’inci günümüz. Çok yorulduk aslında. 20 gün üç kadın yola devam ettik. Bizi destekleyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz barış için yelken açıyoruz." dedi.

Dönüşlerinin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu belirten Hasipek, Yunanistan'dan kadınlarla birlikte gerçekleştirecekleri barış projesi kapsamında, 31 Ağustos- 4 Eylül'de beraber seyir planları olduğunu aktardı.