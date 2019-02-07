Türk kadın judocular Paris'te tatamiye çıkacak - Fransa'da düzenlenecek Paris Grand Slam'da 4 Türk sporcu mücadele edecek



ANKARA (AA) - Türk kadın judocular Paris Grand Slam'da madalya mücadelesi verecek. Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'da 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren organizasyonda şu isimler yer alacak: 48 kilo: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder

52 kilo: İrem Korkmaz

57 kilo: Şeyma Özerler Organizasyon sonrasında turnuvada yer alacak sporcular ile milli judocu Büşra Katipoğlu, Paris'te 11-14 Şubat'taki ortak çalışma kampına da katılacak.



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