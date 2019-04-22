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Türk-Japon Dostluk Günü, kılıç ve dövüş gösterileriyle nefes kesti

Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, "Japon-Türk Dostluk Günü" düzenledi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:36
Türk-Japon Dostluk Günü, kılıç ve dövüş gösterileriyle nefes kesti

Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, "Japon-Türk Dostluk Günü" düzenledi. Japon dövüş sanatlarından örnekler sergilenirken, davetlilere suşi ikram edildi.


1. Japon Türk Dostluk Günü Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Japonya’nın İstanbul Konsolos Vekili Takumi Suemitsu da katıldı. Türk ve Japon milli marşlarının çalınması ile başlayan programda konuşan Konsolos Vekili ve Kültür Ataşesi Takumi Suemitsu, Türkçe olarak hitap etti. Suemitsu, “Japon savunma sanatları olan aikkido ve iaidonun temelinde saygı yatar. Japon kültüründe en önemli olan şey saygıdır” dedi.


Konuşmanın ardından alana gelen Yalova Üniversitesi öğrencileri bir Japon savunma sanatı olan aikidodan örnekler sundu. İstanbul Mugen Kai Kılıç Okulu’ndan gelen Sensei Sezgin Burak Azak ve öğrencisinin sunduğu kılıç gösterisi ise nefesleri kesti. Japon yemeği suşi de ikram edilirken, Japon ağaç sanatı bosailerden de örnekler salonu süsledi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:36
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