Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilişinde emir ve planları uygulatan kişinin Başkonsolosluk Ataşesi Ahmet Abdullah Almuzaini olduğu öne sürüldü. Almuzaini, Kaşıkçı başkonsolosluktan randevu aldıktan sonra Riyad’a gitti. Emir ve planları alarak 1 Ekim’de geri geldi. Kaşıkçı öldürüldükten sonra Riyad’a döndü.

Asıl görevi istihbarat istasyon şefliği

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MBS) bağlı olarak çalışan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'den infaz emrini ve planını alıp uygulatan kişinin başkonsoloslukta ataşe resmi göreviyle bulunan Ahmet Abdullah Almuzaini olduğu ortaya çıktı. Başkonsolosluğun sitesindeki bilgilere göre 11 Eylül 2015'te 'ataşe' olarak görevine başlamıştı. Ancak asıl görevi istihbarat istasyon şefliği.

Kritik detaylar ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre Almuzaini, Kaşıkçı'nın 28 Eylül'de randevu almak üzere geldiği gün İstanbul Başkonsolosluğu binasındaydı. Kaşıkçı'nın 2 Ekim'e randevu alıp Londra'ya gitmesinin ardından Almuzaini de 29 Eylül saat 14.31'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini Riyad'da yeni görevden alınan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri ile görüştü. Asiri'den Kaşıkçı'nın infazı için gelecek 15 kişilik timle ilgili emri ve planlamayı alan Almuzaini, 1 Ekim saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kurye olarak İstanbul'a döndü ve Başkonsolos Muhammed el Uteybi'ye infaz emrini ve planını iletti. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günün akşamı da Atatürk Havalimanı'ndan saat 21.35'de çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini'nin 15 kişilik timle de Riyad'da toplantı yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Teknik takiple tespit edilme ihtimali olduğu için canlı kuryelik yapan Almuzaini Riyad'a gidip gelme trafiği 'operasyonun beyni' olarak nitelendiriliyor. Almuzaini'nin de Başkonsolos Muhammed el Uteybi gibi Türkiye'ye geri dönmeyeceği değerlendiriliyor. Almuzaini'nin pek çok kozmik bağlantıyı bilen bir sır küpü olduğu ve sırlarıyla ülkesine döndüğü de belirtiliyor.





15 kişilik timden ayrı hareket etti

Ahmet Abdullah Almuzaini'nin 15 kişilik infaz timinden tamamen bağımsız olarak hareket etmesi, o timin üyelerinin bindiği uçaklara binmemesi, operasyonun istihbarat güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak nitelendiriliyor. Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın masadaki beyni. Tim lideri Albayı Maher Abdülaziz Mutreb ise Prens Selman'ın sahadaki sağ kolu.

Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı

Ahmet Abdullah Almuzaini'nin dikkat çeken trafiği, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Türk istihbaratının radarına takıldı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Almuzaini'nin Riyad'a giderken ve dönüşünde Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarındaki görüntülerine ulaştı. 1 Ekim'de Almuzaini Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek İstanbul'a geldi. Almuzaini'nin elindeki büyük çanta dikkat çekti.