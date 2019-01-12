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Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı genelgesi

Türk Kızılayının "acil kan bağışı" çağrısı üzerine harekete geçen Türk-İş, teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle tüm üyelerinin kan bağışında bulunmasını istedi- Genel Başkan Ergün Atalay:"Kan bağışı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli göstergelerindendir. Bugün tanımadığımız birisinin ihtiyaç duyduğu kan, yarın bize ya da bir yakınımıza lazım olabilir"

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı genelgesi

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Konfederasyonu, Türk Kızılayının "acil kan bağışı" çağrısı üzerine teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle, tüm üyelerinin kan bağışında bulunmasını istedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya hesaplarından "Acil Duyuru" başlığıyla kan bağışı çağrısında bulunmasına ilk kitlesel yanıt işçilerden geldi.

Yaklaşık 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş, Genel Başkan Ergün Atalay imzasıyla 81 ildeki teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle, tüm üyelerinin kan bağışında bulunmasını talep etti.

- "Üyelerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum"

AA muhabirine açıklamada bulunan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kanın insan yaşamının vazgeçilmezi olduğunu ve yerini hiçbir sağlık ürününün dolduramadığını belirterek, her yıl yüz binlerce insanın çeşitli nedenlerle kana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türk Kızılayının yıllardır vatandaşların kan ihtiyacını başarıyla karşıladığını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Kış şartlarının da etkisiyle Kızılaya kan bağışının son dönemde azaldığını biliyoruz. Kurumun yaptığı 'acil kan bağışı' çağrısına kayıtsız kalamazdık. Bunun gereği olarak tüm teşkilatlarımıza gönderdiğimiz genelgeyle 1 milyon üyemiz ile ailelerini kan bağışında bulunmaya davet ettik. Üyelerimizin bir an evvel gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum."

Kan bağışının kana ihtiyaç duyan insanın hayatını kurtarmanın yanında bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu etkileyeceğine dikkati çeken Ergün Atalay, "Kan bağışı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli göstergelerindendir. Bugün tanımadığımız birisinin ihtiyaç duyduğu kan, yarın bize ya da bir yakınımıza lazım olabilir." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
  1. Ergün Atalay
  2. Genelge
  3. kan bağışı
  4. Türk Kızılay
  5. Türk-İş

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