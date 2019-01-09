0553 313 94 23

Türk-İş'ten kadroya geçen taşeron işçiler için ek zam talebi

Konfederasyon yönetimi, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi- Mektuptan:- "Orta Vadeli Program'a göre, öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir"

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
Türk-İş'ten kadroya geçen taşeron işçiler için ek zam talebi

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş yönetimi, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yolladı.

Genel Başkan Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar imzasıyla hazırlanan mektupta, 20 Kasım 2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 127'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23'ncü maddeyle yapılan düzenleme neticesinde taşeron işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına alındığı anımsatıldı.

Mektupta, söz konusu düzenlemenin, kapsamdaki işçiler ve aileleriyle birlikte toplumun önemli bir bölümünce olumlu karşılandığı belirtildi.

Kadroya alınan işçilere, 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve en son toplu iş sözleşmelerindeki ücret, mali ve sosyal hakların uygulandığına dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir.

Orta Vadeli Program'a göre, öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir."

Mektupta, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olmak üzere kapsam dışında kalan iş yerlerinde çalışan sınırlı sayıdaki işçinin de yapılacak benzer bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklediği de vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:02
  1. ilave zam
  2. taşerondan kadroya geçen işçiler
  3. Türk-İş

YORUM YAZ

  • s.yılmazs.yılmaz31 dk önce
    696 KHK İLE TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 31.10.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAKEM KURULU (YHK) KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET !!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANALİZ - ABD için tercih günü: Suriye'den çekilme taktik mi stratejik mi?
  1. ANALİZ - ABD için tercih günü:..
  2. Tutuklu Suudi din adamı Karni'nin..
  3. İSG "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal..
  4. Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu:..
  5. Yerliye hem üretim hem de satış desteği
  6. ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre..
  7. Tokat'ta iki katlı ahşap ev çöktü
  8. Ateşten günlerin güçlü kadını: Halide..
  9. Motorin ve benzine zam
  10. Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat
  11. İsrailli eski bakana casusluktan 11..
  12. Bahçeli dün bahsetmişti! Teklifte..
  13. "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu..
  14. "Monitöre gidip yanlış karar vermeleri..
  15. İTO Başkanı Avdagiç’ten Erdoğan’a..
  16. "İsrail'le normalleşme Allah'a,..
  17. İBB, kimsesizlerin kimsesi oldu
  18. İstanbul havalimanlarında bilanço..
  19. Samsun'da terör örgütü El Kaide..
  20. "Drift"ten ehliyetine el konuldu..
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

Günün Karikatürü

9 Ocak 2019
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'