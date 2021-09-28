'Türk-İslam kültürü üzerine'

Sivas ili, Divriği ilçesinde günlük hayat, yaşantı, hal ve hareketler, davranışlar, giyim ve kuşam, Türk-İslam töresinden çıktı. Aşırı Batılılaşmada günlük neler görüyoruz. Kadın veya erkek dizi yırtık kot pantolonla dolaşıyor. Erkek kadın gibi saçını uzatıp arkada atkuyruğu gibi bağlıyor. Köpekleri kucağına alıp dolaşıyor. Artık ar damarı çatlamış çocuklar, bayanlar sokakta sigara içiyor.

Yeşilay Derneği, sigaranın zararlı olduğunu, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlıyorlar. Alo 171 hattını yardım için yayınlıyorlar. Hiç kimse dinlemiyor. Bizim kültürümüz yukarıda verdiğimiz örnekler değil, bu yaşantı ancak batının sosyolojik yapısında var. Avrupa sosyolojisinde utanmak diye bir şey yok. Bizim kültürümüz İslam yaşantısının tâ kendisidir.



Türkiye’de bu kadar aşırı hürriyet, ahlaki çöküntünün bu kadar hızla yayılması, büyük-küçük birbirini tanımaması, saygısızlığın artması aile yapısını tehdit ediyor. Televizyon haberlerinde hergün izliyoruz. Aile içi kavgalar ve cinayetler oluyor. Bunun sebep ve sonucunu devlet araştırmalı. Anayasada aile, ahlak hukuku, ahlaksızlıkla mücadele temel hak olmalıdır.



Fotoğrafta, Osmanlı döneminde giyilen bayan veya erkeklerin giyindiği işlemeli salta. Bayanlar, üçpeşli giyinir. Üzerine bu saltayı giyinirlerdi.



İslam yaşantısında her şeyden önce bir edep vardı. Şimdi bu giysiler, folklor elbisesi olarak kullanılıyor. Divriği ilçesi bu Osmanlı dönemi salta, üçpeşli, bindallı gibi zengin kültüre sahiptir.



Sanayi Bakanlığı giyim sanayiinde bu tür giysileri model alarak günümüz yaşantısına uyarlayabilir. Üçpeşli giysiler, Antep kutrusundan yapılıyor. Kendi kültürümüzü bırakıp, neden Avrupa giyimine özeniyoruz. Bunlar medeniyet değil, toplum için yıkım projesidir.



Naçizane bir vatandaş olarak devleti haberdar ediyorum.