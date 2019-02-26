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Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 29, yoksulluk sınırı 6 bin 609 lira olarak belirlendi

26 Şubat 2019 Salı 12:16
Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

ANKARA (AA) - Türk-İş'in araştırmasına göre, şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 29, yoksulluk sınırı 6 bin 609 lira hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın şubat ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 29 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 609 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında fiyatlardaki artış yüzde 4,52'ye ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23,97 hesaplandı.

- Kuru soğan fiyatı biraz geriledi, patates fiyatı aynı kaldı

Araştırmada, süt ve yoğurt fiyatı aynı kalırken, daha önce genellikle bir kilogram olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düşürüldüğü gözlendi. Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi. Hesaplamada tulum ve kaşar peyniri gibi nispeten pahalı peynir çeşitleri, bu ay yine kapsam dışında tutuldu.

Kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı aynı kaldı. Marketler ile tanzim satış mağazasındaki fiyat farkı -örneğin bir kilogram kıymada- 9 lira olarak hesaplandı. Tavuk fiyatı geçen aya göre düştü fakat balık fiyatı yükseldi. Sakatat fiyatı -dana ciğerdeki artış dışında- değişmedi. Geçen ay fiyatı artan yumurtanın tanesi birkaç kuruş ucuzladı. Bakliyat ürünlerinde bu ay önemli bir fiyat değişikliği olmadı.

Geçen ay yüzde 25,90 oranındaki artışla 7 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yüzde 4,71 oranındaki artışla 7,33 lira oldu. Kuru soğan fiyatı biraz geriledi, patates fiyatı aynı kaldı. Ispanak, pırasa, havuç, kabak fiyatı gerileyen sebzeler arasında yer alırken, salatalık ve pazı ile kerevizdeki artış dikkati çekti. Domates, limon, karnabahar, lahana, yer elması fiyatı değişmeyen sebzeler arasında yer aldı.

Araştırmaya göre tereyağı fiyatı aynı kaldı, bazı margarin ürünleri marketlerde yer almazken ikame ürün fiyat ortalaması biraz yükseldi. Zeytinyağı ile ayçiçek yağının fiyatı değişmedi. Zeytin fiyatı -yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak- bazı çeşitlerde yapılan indirimin etkisiyle biraz geriledi. Şeker, bal, pekmez ve tuz fiyatı da değişmedi ancak salça zamlandı. Uygulanan kampanya çerçevesinde geçen ay biraz gerileyen reçel fiyatı bu ay yeniden arttı. Çay ve ıhlamur fiyatı ise değişmedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:16
  1. açlık ve yoksulluk sınırı araştırması
  2. Türk-İş

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