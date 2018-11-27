THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira hesaplandı

27 Kasım 2018 Salı 11:05
Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

ANKARA (AA) - Türk-İş'in araştırmasına göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 943 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 328 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20,81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23,94 hesaplandı.

Araştırmada, fiyat artışları karşısında başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirlerinin yetersiz olduğu ve mevcut asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığı tespitlerine de yer verildi.

- Patates-kuru soğan fiyatı bir önceki aya göre arttı

Süt, yoğurt, peynir grubunda, bazı marketlerde peynirde yapılan olumlu fiyat ayarlamaları dışında, bu ay önemli bir fiyat değişikliği olmadı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı değişmedi. Tavuk fiyatında farklılık olmazken balık fiyatında artış tespit edildi.

Yumurtanın tanesi çoğu yerde 79 kuruşa kadar yükseldi. Bakliyat ürünlerinden barbunya ve kuru fasulye fiyatında yine artış oldu, diğerlerinde bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Ortalama yaş sebze-meyve fiyatı, hesaplamaya esas alınan ürünlerdeki değişikliğe bağlı olarak bu ay biraz geriledi ancak sıklıkla gündeme gelen patates-kuru soğan fiyatı bir önceki aya göre artış gösterdi. Özellikle kuru soğan fiyatı "hastalık" gerekçesiyle artarken, buna patates fiyatı eşlik etti. Bazı mevsim sebzelerinin fiyatı mutfak harcamasına olumlu katkı yaptı. Ortalama sebze fiyatı bu ay 4,84 lira hesaplandı.

Ekmek fiyatındaki artış bu ay da piyasadaki satış fiyatına yansımadı. Un ve irmik fiyatı aynı kaldı ancak makarna, pirinç ve bulgur fiyatında bazı düşük tutarlı ayarlamalar görüldü.

Geçen ay fiyatı artan tereyağı ile margarin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı fiyatı bu ay yine artarken ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi. Zeytin fiyatı, yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği vb.) ürünlerinden sadece fındığın fiyatı arttı. Şeker fiyatıyla birlikte bal, reçel, pekmez fiyatı da değişmedi. Tuz fiyatında indirime gidildi. Çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi. Salçada bu ay -düşük de olsa- yine artış yapıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:05
  1. açlık ve yoksulluk sınırı araştırması
  2. Türk-İş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeciler ilk kurşunu Türk bayrağına sıktılar
    1. Darbeciler ilk kurşunu Türk bayrağına..
    2. Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
    3. FETÖ'nün "badi ve devir sistemi"..
    4. "Türk halklarının aynı dili konuşması..
    5. Malazgirt'te çatışma! Teröristler..
    6. MEB "TIMSS" için yeni yol haritası..
    7. FETÖ, Karlov suikastı tarihini..
    8. İş Bankası’ndan "Günlük Kazandıran..
    9. Dirsek teması, Saadet’i vebalden..
    10. PKK'nın sözde "İsveç sorumlusu"na 20..
    11. Domuzlar mahalleye inince, silahlanıp..
    12. "İspanya'yı yenersek avantaj yakalarız"
    13. Hedefi tekvandoda Avrupa şampiyonluğu
    14. Birleşmiş Milletler'den Venezuela'ya..
    15. AK Parti Hatay belediye başkan..
    16. Edenred, Ticket Compliments Universal..
    17. Bardan atılmayı kendine yediremedi, av..
    18. Tenis "zengin sporu" algısından..
    19. İstinaf mahkemelerinde karar sayısı..
    20. "Bilişim sistemleri 5 yıl içerisinde..
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...