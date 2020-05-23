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Yerel

Türk işi şaka yapmak isteyen kişi az kalsın arkadaşının canını alıyordu

İstanbul Bostancı Oto Sanayii bir kişi, şaka yapmak amacıyla arkadaşının üzerine otomobilini sürdü. Ancak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil durmayınca talihsiz genç iki araç arasında kalmaktan son andan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:59:00 -

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bostancı Oto Sanayii'nde meydana geldi. Bir sürücü, samimi arkadaşı Emre Oktay'ı yolda yürürken gördü. Ardından otomobilini şaka yapmak amacıyla Oktay'ın üzerine sürdü. Fakat otomobil yağmurunda etkisiyle duramayınca önce Emre Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı. Oktay refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu. Emre Oktay kazayı yara almadan atlattı. Oktay daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.  

Böyle şaka olur mu?

Görgü şahitlerinden bir kişi, "Gürültüyle dükkandan çıktı. Samimi arkadaşını yürürken görmüş. 'Şaka yapayım diyor', arabayla gelirken frene basıyor ama yerler ıslak olduğu için araç durmuyor. Arada sıkışabilirdi, son anda kurtuldu, büyük şans kurtulması. Böyle şaka olmaz" dedi.

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