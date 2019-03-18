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"Türk İşi Dondurma"ya Hollywood yıldızından destek

Yönetmen Russell Crowe, "Türk İşi Dondurma" filminin Twitter'da tanıtımını yaptı

18 Mart 2019 Pazartesi 18:24
"Türk İşi Dondurma"ya Hollywood yıldızından destek

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelandalı Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, 15 Mart'ta vizyona giren "Türk İşi Dondurma" filmine sosyal medyada destek verdi.

Hayatının büyük kısmını geçirdiği için kendisini Avustralyalı olarak tanımlayan Oscar ödüllü sanatçı Crowe, Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmine ilişkin yönetmeni Can Ulkay'ın mesajını hayranlarıyla paylaştı.

Ulkay'ın dün yaptığı paylaşımında "Türk İşi Dondurma, yönetmen monitöründen kareler. Vizyondayız." başlıklı bir video yer aldı.

Twitter'da 2 milyon 700 binin üzerinde takipçisi olan Crowe, yönetmenliğini üstlendiği 2014 yapımı "Son Umut" filminde de 1919'da Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen ve Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu arayan Connor'ı canlandırmıştı.

- Filmin müziklerini Fahir Atakoğlu yaptı

Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç ve Carl Warthon da yer alıyor.

Tarihi dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:24
  1. Can Ulkay
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