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"Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına gösterilecek

Film yarın Londra'daki Regent Street Sineması'nda Türk ve İngiliz basın mensuplarına sunulacak

21 Mart 2019 Perşembe 12:22
"Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmi, yarın özel gösterimde İngiliz ve Türk basınıyla buluşacak.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından nisanda Londra'da düzenlenecek "Türk Filmleri Haftası" kapsamında yarın yapılacak gösterim, Regent Street Sineması'nda gerçekleşecek.

Gösterim sonrası gazeteci Philip Bergson'un moderatörlüğünde yapılacak söyleşiye, yönetmen Can Ulkay'ın yanı sıra İngiliz başrol oyuncusu Will Thorp ile Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley ve Carl Warthon katılacak.

Film, 24-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Türk Filmleri Haftası" dolayısıyla da 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

- Yaşanmış bir olaydan sinemaya uyarlandı

Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Caner Kurtaran, Ali Atay, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Erkan Kolçak Köstendil ve Carl Warthon yer alıyor.

Tarihi dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:22
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