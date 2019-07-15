0553 313 94 23

Türk-İş’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde anlamlı program

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
Türk-İş’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde anlamlı program

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.


Türk-İş, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Etimesgut Şeker Fabrikası Şeker Camii’nde düzenlenen programa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika temsilcileri ve şeker fabrikası işçileri katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, camide düzenlenen programın ardından darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan Cafer Yılmaz ve ailesini ziyaret etti. Akıncı Hava Üssü’nde şehit olan Ömer Takdemir’in kabrini de ziyaret eden Atalay, ayrıca şehidin ailesi ile bir araya geldi.


15 Temmuz’da vatan hainlerine karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Atalay, "Türk-İş 1 milyon üyesi ile 4 milyonluk bir aile. Bu asırlık bir proje, iğrenç bir proje. Belirli ülkeler bu işin göbeğinde. Türk-İş’in de 7 şehidi, 20 gazisi var. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu topraklar dualı topraklar. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Allah yöneticilerimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koşapınar’da 5. Geleneksel piknik etkinliği
    1. Koşapınar’da 5. Geleneksel piknik..
    2. 5 bin yıllık gelenek yaşatılıyor
    3. 15 Temmuz şehidinin babası: Hepimiz..
    4. Gazeteci Caner Yılmaz Sevdam Ay..
    5. İyot eksikliğine ne iyi gelir? İyot..
    6. 26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan..
    7. 15 Temmuz şehidinin kızı: Bizim..
    8. Devrilen standın altında kalan kadın..
    9. Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı..
    10. 251 şehit için 251 fidan toprakla..
    11. Erik toplamak için çıktığı ağaçtan..
    12. Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    13. Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi
    14. Eline bayrağı alan vatandaşlar oraya..
    15. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    16. İskeleden düşen işçi yaralandı
    17. Tayvan'da muhalefetten Çin yanlısı..
    18. EURO 2020 biletlerine rekor talep
    19. Kovancılar’da şehit kabirleri ziyaret..
    20. Taban: "Türk bayrağına saldıranların..
    21. Güvenlik-İş Sendikası 15 Temmuz mesajı
    22. Çan’da 15 Temmuz programı
    23. Erdoğan, TBMM'den askeri törenle..
    24. İki gündür 60 kişilik ekip arıyor
    25. Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
    26. Cide’de şehit ve gazi aileleri 15..
    27. Katar Emir’inden, Cumhurbaşkanı..
    28. Yağmurda patlayan lağım suları eve..
    29. New York borsası rekor seviyeyle..
    30. Türk-İş’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”