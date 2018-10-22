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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan Musul'a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Musul'daki kanser hastanesine, doktorların hizmet vereceği 6 oda, bir eczane bir danışma odasından oluşan prefabrik ek klinik desteğinde bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:28
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan Musul'a sağlık desteği

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Musul Valisi Nevfel el-Akub'un katılımıyla söz konusu projenin açılışı yapıldı.

Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Irak'ın birçok bölgesinde her alanda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Musul'da TİKA'nın önemli projelere imza attığını belirten Yıldız, "Musul halkı ayakları üzerine durdukça biz komşu Türkiye olarak kendimizi daha güçlü hissederiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın çalışmalarından övgüyle bahseden Yıldız, şöyle devam etti:

"Gelecekte Türkiye Musul'da başkonsolosuyla temsil edilse de TİKA gibi kurumlarımız aslında sahada ülke adına halka ve insanlara doğrudan faydası olacak projeleri çok uzun süredir yürütüyor."

Büyükelçi Yıldız, Musul temasları kapsamında valilik ve kaymaklığı da ziyaret ederek, yerel yöneticiler bir araya geldi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:28
  1. TİKA

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