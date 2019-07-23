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Türk-İş kamu işçisine zam talebinde ısrarlı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "Hükümetin yüzde 5+4'lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz. Seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebimizde ısrarcıyız"- "Gayemiz bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için emek veren, alın teri döken işçilerin hakkını alması"

23 Temmuz 2019 Salı 11:01
Türk-İş kamu işçisine zam talebinde ısrarlı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin geçtiğimiz aylarda dolduğunu anımsattı.

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair görüşmelerin 19 Haziran'da başladığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede hükümete zam taleplerimizi sunduk. Buna karşın hükümet 9 Temmuz'da kendi teklifini bize iletti. Maalesef bu teklif bizim taleplerimizin çok gerisinde kaldı ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. O gün, 'bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok' demiştik, bugün de aynı yerdeyiz. Hükümetin yüzde 5+4'lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz. Seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebimizde ısrarcıyız."

- "Grev de dahil yasaların belirlediği adımlar gündeme gelir"

Atalay, hükümetin zam teklifinin, sokağın enflasyonu ile temel tüketim mallarına yapılan zamların oldukça gerisinde olduğunu belirterek, "Son iki senede elektriğe yaklaşık yüzde 50, çay ve şekere yüzde 35-40 zamın yapıldığı bir ortamda yüzde 5+4'lük zam, gerçekle bağdaşmaz." dedi.

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nin masada bitmesini istediklerini vurgulayan Atalay, şunları söyledi:

"Gayemiz bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için emek veren alın teri döken işçilerin hakkını alması. Bu olmazsa, grev de dahil yasaların belirlediği sınırlarda gerekli adımlar gündeme gelir."

- Türk-İş'in talebi

Türk-İş, 19 Haziran'daki ilk görüşmede, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.

- Hükümetin teklifi

Türk-İş'in taleplerine karşılık hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  2. kamu işçisi
  3. Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay

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