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"Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli"

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylediklerini ancak ortak projelere gelindiği zaman bunu göremediklerini belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 16:17
"Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli"

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylediklerini ancak ortak projelere gelindiği zaman bunu göremediklerini belirterek, "Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yeni üyelerin tanıtımı da yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Çelik, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'daki Türk iş insanlarının yan yana durduklarında büyük başarılara imza atacağını belirterek, Türkiye'den gelen insanların Almanya'da 50 yıldan fazladır büyük başarılara imza attığını, bu başarının Alman medyasında yeterince yer almadığını söyledi.

Çelik, "Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Fakat ortak projelere gelindiği zaman bunu göremiyoruz. Türk iş insanları beraberliklerini ortak projelerde göstermeli. Birlikte ortak projelere başlarsanız bu Alman dostlarımıza çok iyi mesaj verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş insanlarının Almanya'da vergide üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Çelik, "Bunların çalışması yapılarak Alman dostlarımıza gösterilmesi lazım." dedi.

 

- "MÜSİAD'ın sunduğu imkanları kullanın"

 

MÜSİAD Berlin Başkanı Ömer Başkan da bu tür etkinliklerle amaçlarının her zaman birlikteliklerini artırmak olduğunu belirterek, "Bununla beraber ticaretimizi ve sohbetimizi de arttırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan, MÜSİAD'ın 92 ülkede 300'e yakın noktada hizmet verdiğini hatırlatarak, Berlin'deki iş insanlarına "MÜSİAD'ın sunduğu imkanları kullanmaları" çağrısında bulundu.

Birlikte güçlü bir aile olacaklarını vurgulayan Başkan, "Bu ailenin birimleri olan üyelerimiz, bu aileyi temsil ediyor. MÜSAİD üyesi nasıl olmalı? MÜSİAD üyesi işveren, en sağlam işveren olmalı, yardımsever olmalı, kazancı helal olmalı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni katılan iş insanlarına plaket verildi.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:17
  1. birlik ve beraberlik
  2. Müsiad Berlin
  3. Müsiad Berlin Başkanı Ömer Başkan
  4. Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik

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