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Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Haziran ayı açlık sınırı 2.067 TL, yoksulluk sınırı ise 6.733 TL olarak belirlendi.


Türk-İş’en araştırmasının Haziran ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.067,17 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.733,44 TL olarak hesaplandı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.558,94 TL olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
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