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Türk-İş Genel Başkanı Atalay:"(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
Türk-İş Genel Başkanı Atalay:"(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4"
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
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