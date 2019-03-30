0553 313 94 23

Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Kumlu’nun cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Cami’ndekılındı. Kılınan namazın ardından Kumlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Çolakbayrakdar, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Kumlu’nun yakınları katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları 2019 | Bismilseçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları
    1. Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları..
    2. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    3. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    4. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    5. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    6. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    7. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    8. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    9. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    10. İspanyol aşırı sağına karşı..
    11. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    12. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    13. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    14. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    15. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    16. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    17. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    18. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    19. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    20. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'