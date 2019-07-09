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Türk-İş Başkanı Turan:" Hükumet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti, bunun kabul edilecek bir yani yok"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hükumetin3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerisinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını belirterek,” Tek üzüntüm kamuoyuna tebessüm ettirecek bir haber veremiyor olmak “ dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:01
Türk-İş Başkanı Turan:" Hükumet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti, bunun kabul edilecek bir yani yok"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hükumetin3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerisinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını belirterek,” Tek üzüntüm kamuoyuna tebessüm ettirecek bir haber veremiyor olmak “ dedi.


Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Atalay, "3500’ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de Çalışma Bakanı’na teşekkür ettik" dedi. Atalay, teklifin kabul edilebilecek, bir tarafının olmadığını belirterek,"Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" ifadelerini kullandı.


"Bu teklifin müzakere edilecek bakılacak tarafı yok"


Hükumetin yaptığı teklifin kabul edilemez olduğunu söyleyen Türk- İş Başkanı Atalay,"Bu teklifin müzakere edilecek bakılacak tarafı yok. Baktığınız zaman ortalama elektriğe yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere yüzde 40 civarı zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde diyorlar ki bize yüzde 5. Bizde sayın bakana teşekkür ettik. Bunun kabul edilecek bir yanı yok. Bizim 3 bin 400 lira Ocak ayında net maaş alan bir işçimiz, vergiden dolayı 3 bin 215 lira alıyor temmuz ayı itibariyle. 6 aylık bir süreçte 185 lira vergiden kaybımız var. Biz sıkıntılı ve dar gelirli insanların başkanıyız. Bu ülkede yeteri kadar sıkıntı var. Türk İş yönetim kurulunun arzusu bu işin masada bitmesi. Ekonomik sıkıntı olduğu zaman ilk başvurulan mesele diyorlar ki işçi ücretleri sabit kalsın. Bu paraylabize yüzde 5 verdiler. Yüzde 5 az verseler de farketmez. Bari biz fedakarlık yapsaydık. Konuşulacak bir şey yok. Maalesef kamuoyu ve işçilere olumlu bir haber ve bilgi veremiyoruz. Sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Zannediyorum 60 günlük süre var. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetindeyiz. Türk İş’in grevle ilgili ne bir arzusu var. Ne de bir talebi var. Kanunlar çerçevesinde yasalar ne emrediyorsa sendikacılara onu yapmakla mükellefiz”dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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