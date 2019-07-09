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TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:54
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:54
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