Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2019 asgari ücret için önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsilen oturacak olan Türk-İş'ten Ocak 2019 asgari ücret konusunda teklif geldi. Peki TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Ocak 2019'da asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak.

Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.