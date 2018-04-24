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Türk iş adamlarından Hollanda'ya miting çağrısı

Toplantı yapan iş adamaları, dernek ve vakıf temsilcileri 24 Haziran seçimleri için Türk siyasetçilerin Hollanda'da miting ve toplantılar yapmalarına izin verilmesi çağrısı yaptı.

24 Nisan 2018 Salı 22:33
Türk iş adamlarından Hollanda'ya miting çağrısı

Anayasa referandumu sürecinde siyasilerin Hollanda'da miting ve toplantı yapmasına izin verilmemiş ve bu durum iki ülke ilişkilerinde krize neden olmuştu. Hollanda’da bulunun Türk kökenli 70 farklı dernek, vakıf, ve STK temsilcisi  Hollanda’nın Den Bosch şehrinde bir araya geldi. İş adamları,  dernek ve vakfı temsilcileri toplantıda Hollanda’ya çağrı yaptı.

Toplantıda konuşan daha önce Hollanda-Türkiye arasındaki gerginliği gidermek için inisiyatif alan iş adamı Turgut Torunoğulları şunları söyledi: “Gerginlikleri gidermek için toplandık. Bu siyasi gerginlikten Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız, ticaretle uğraşanlar, meslek sahibi olanlar etkilenmektedir. Gelin, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek sorunları çözmek için projeler üretelim, bu projeleri de rapor edip dosyalar halinde Türkiye’de ve Hollanda’daki mevcut hükümetlere sunalım.” 24 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Torunoğulları, “ Türkiye’den buraya siyasi parti temsilcilerinin gelip toplantı yapmasının kimseye zararı olmaz.  Biz bu ülkenin de Türkiye’nin de yasalarına saygılıyız. Eğer izin verilir de, gelirlerse sorunlarımızı, isteklerimizi bizzat kendilerine iletme şansımız olur.”

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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