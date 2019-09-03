0553 313 94 23

"Türk iş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza:- "Ruanda gelişen güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"- "Ruanda ile Türkiye arasındaki turizmi geliştirmek için çok çalışmalıyız"

03 Eylül 2019 Salı 17:55
"Türk iş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"

ANKARA (AA) - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Ruanda gelişen güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

Büyükelçi Nkurunziza, Ruanda'da "Kwita Izina" olarak bilinen yeni doğan gorillere isim verilmesi töreni ile Türkiye-Ruanda arasındaki ilişkiler hakkında büyükelçilikte basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Afrika arasında köklü tarihi bağlar olduğuna işaret eden Nkurunziza, Kuzey Afrika başta olmak üzere Türkiye'nin kıtayla ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda geçmişe dayalı etkileşim içerisinde olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, Ruanda'nın da Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğini belirten Nkurunziza, "Ruanda gelişmekte olan güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

- "Medya Afrika ile ilgili yanlış algıyı ortadan kaldırabilir"

Afrika'nın tehlikeli olduğu yönünde yanlış algının hakim olduğunu söyleyen Nkurunziza, "Medya, Afrika ile ilgili gerçekleri anlatarak, kıtaya yönelik yanlış algıyı ortadan kaldırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nkurunziza, Ruanda'nın hem yatırımcılar hem de turistler için güvenli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ruanda, turistler için Afrika'da tercih edilecek ülkelerin başında geliyor. Ruanda dünya genelinde gece dışarıda yürüyebilmek için en güvenli 5'inci ülke konumunda." diye konuştu.

Türk halkının Ruanda'yı yeterince tanımaması sebebiyle bu ülkeden gelen Ruanda'ya gelen turist sayısının düşük olduğuna işaret eden Nkurunziza, "Ruanda ile Türkiye arasındaki turizmi geliştirmek için çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Konuşmasında yeni doğan gorillere isim verme töreni olarak bilinen "Kwita Izina" hakkında da bilgi veren Büyükelçi Nkurunziza, bu törenlerin ülkesi için büyük önem taşıdığını ve her yıl çok sayıda kişinin törenleri izlemek için Ruanda'ya geldiğini söyledi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:55
  1. Afrika
  2. ekonomi
  3. Ruanda
  4. Turizm
  5. türkiye
  6. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havadan trafik denetimlerinde 80 bin 144 kural ihlali belirlendi
    1. Havadan trafik denetimlerinde 80 bin..
    2. Mersin’e metro ne zaman yapılacak?..
    3. Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi'..
    4. FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan..
    5. Netflix'ten "Türkiye'de devam"..
    6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü..
    7. ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları..
    8. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    9. "Terör örgütünü, Doğu ve..
    10. Başkan Sarı’dan Zabıta Teşkilatı’na..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Bayburt Belediyesinden yoğun mesai
    13. Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Bilecik’te “Önce Yaya” çizgi çalışması..
    15. Bakan Soylu: "Amerika LGBT’ye 22..
    16. A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası..
    17. 12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı
    18. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    19. "Türk iş adamları Ruanda'da birçok..
    20. Kadın kaymakam işçilerle fındık topladı
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız