Türk iş adamları Mısır’a gidecek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Mısır İş Konseyi, 22-26 Ekim 2010 tarihleri arasında Mısır’a gidecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 70 kişilik iş adamı heyeti, İskenderiye ve Kahire’de başta müteahhitlik olmak üzere turizm, tekstil, metal, kimya, otomotiv, gıda işlemeciliği ve eğitim alanında işbirliği imkanlarına bakacak.