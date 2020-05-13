Türk iş adamı Dubai'de BAE tarafından neden kaçırıldı? Avukatı canlı yayında açıklıyor
Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Öztürk yeniakit.com.tr canlı yayınına katıldı.
Türkmen-Der eski başkanı, Suriye’de ve Irak’ta gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bilinen iş insanı Mehmet Ali Öztürk, BAE’de, “Türkiye Cumhuriyeti ve Erdoğan hakkında olumsuz konuşmadığı" için mi tutuklandı?
Avukatı Mete Öztürk ve Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, yeniakit.com.tr canlı yayınında anlatıyor...