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Gündem

Türk iş adamı Dubai'de BAE tarafından neden kaçırıldı? Avukatı canlı yayında açıklıyor

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Öztürk yeniakit.com.tr canlı yayınına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 21:30:00 - 2020-05-13 21:58:40
Türk iş adamı Dubai'de BAE tarafından neden kaçırıldı? Avukatı canlı yayında açıklıyor

Türkmen-Der eski başkanı, Suriye’de ve Irak’ta gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle bilinen iş insanı Mehmet Ali Öztürk, BAE’de, “Türkiye Cumhuriyeti ve Erdoğan hakkında olumsuz konuşmadığı" için mi tutuklandı?

Avukatı Mete Öztürk ve Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, yeniakit.com.tr canlı yayınında anlatıyor...

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