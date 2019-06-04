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Türk insanına hayranlığını Türk bayrağı dövmesiyle gösteriyor

Kuşadası'nda oğlunun yolda düşürdüğü bir miktar para ve takside unuttuğu cep telefonunun iade edilmesinden çok etkilenen İngiliz turist, 2016'dan bu yana tatilini Türkiye'de geçiriyor- İngiliz George Gurr: "Tatilde Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim. Aynada dövmeyi gördüğümde Türkiye ve Türk insanını kalbimde taşıdığını hissediyorum"

04 Haziran 2019 Salı 14:27
Türk insanına hayranlığını Türk bayrağı dövmesiyle gösteriyor

AYDIN (AA) - Tatil için geldiği Kuşadası'nda oğlunun yolda düşürdüğü bir miktar para ve takside unuttuğu cep telefonunun iade edilmesinden çok etkilenen İngiliz turist, Türk insanına olan hayranlığını omzuna yaptırdığı Türk bayrağı dövmesi ile gösteriyor.

İngiltere'de yaşayan George ve Chiristine Gurr çifti, 2016 yılında geldikleri Kuşadası ilçesinde oğlunun yola düşürdüğü bir miktar para, yöre sakini tarafından kendilerine teslim edildi. İngiliz aile birkaç gün sonra cep telefonlarını bindikleri bir takside unuttu.

Telefonu ararken taksicinin kendisi bulmasına çok şaşıran Gurr, gördüğü bu davranışlardan çok etkilendi.

2016 yılından bu yana tatillerini Kuşadası'nda geçiren Gurr, Türk insanına hayranlığından dolayı omzuna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

George Gurr, AA muhabirine, Türk insanının çok samimi ve yardımsever olduğunu söyledi.

Ülkesinde trafik kontrol memurluğu yaptığını anlatan Gurr, şöyle konuştu:

"Önce paranın iade edilmesi ardından takside unuttuğum telefonun bana ulaştırılması gerçekten inanılmazdı. Çarşıda esnafın samimiyeti ve yaklaşımında da çok mutlu olmuştuk. Tüm bu davranışlar benim kalbimi ısıttı. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkes yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Türkiye'deki insanların kalitesine inanamıyorum. Bana insanlığın ölmediğini yaşattıkları için minnettarım."

Gurr, Türk insanına olan sevgisini göstermek amacıyla omzuna Türk bayrağı dövmesi yaptırdığını ifade etti.

Türk insanı ve bayrağının kendisi için çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Gurr, "Tatilde Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim. Aynada dövmeyi gördüğümde Türkiye ve Türk insanını kalbimde taşıdığını hissediyorum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:27
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