Türk inşaat sektörünün ünü dünyaya yayılıyor! 250 bin $’a vatandaşlık hakkıyla bereket yağdı

2018’in ilk 9 ayında yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri konut alım adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58.5 artarak 25 bine yaklaşması sektörün canlı kalmasında büyük rol oynadı.

İstanbul-Antalya revaçta

2017’nin tamamında yabancı yatırımcıların Türkiye genelinde satın aldıkları konut sayısı 22 bin 200 iken, bu yılın ilk 9 ayında 24 bin 155 adetlik satış yapılmasını olumlu bulan gayrimenkul uzmanları, bu süreçte Türk vatandaşlığı hakkını elde etmek için gerekli olan minimum 1 milyon dolarlık konut alım sınırının 250 bin dolara düşürülmesinin büyük rol oynadığını dile getiriyor. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği şehirler sıralamasında başı İstanbul’un çekerken, bu şehrimizi sırasıyla Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova izledi. Öte yandan; mayıs ayından itibaren yükseliş trendine giren ve ağustos-eylül aylarında rekor kıran dolar/ TL ve Euro / TL paritesinden kârlı çıkan gurbetçi vatandaşların da Türkiye’deki gayrimenkul yatırımların da artış gözlendi.

Hedef 50 bin konut

Ekim ayı içerisinde Emlak Konut GYO başta olmak üzere markalı projeler üreten Türk gayrimenkul şirketlerinin de projelerini Avrupa’da düzenlenen etkinliklerle tanıtması satış grafiğinin yıl sonuna kadar daha da yükselmesine vesile olacak. Uzmanlar, trendin böyle devam etmesi halinde yıl sonuna kadar yabancılara toplamda 30 bin adet konut satış yapılmasının hayal olmayacağını, KDV ve tapu harcındaki indirimin devam etmesiyle 50 bin hedefine ulaşmanın da mümkün olabileceği görüşünü paylaştı.