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"Türk hükümetinin kararlılığı bizler için önemlidir"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:- "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir. KKTC olarak Kıbrıs Türk halkının haklarının da korunması adına Türkiye ile beraber yapılan hareketimiz fevkalade önemlidir"- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "KKTC, mutluluğunda sevindiğimiz, kederlendiğinde üzüldüğümüz, ortak vizyonumuz olan bir kardeş ülkemiz. Burada kendimizi misafir olarak değil, evimizde hissediyoruz"

06 Ağustos 2019 Salı 16:57
"Türk hükümetinin kararlılığı bizler için önemlidir"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir. KKTC olarak Kıbrıs Türk halkının haklarının da korunması adına Türkiye ile beraber yapılan hareketimiz fevkalade önemlidir." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de temaslarda bulundu.

Bakan Dönmez, ilk olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Başbakanlıktaki görüşmeye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile heyetler katıldı.

Başbakan Tatar, ziyaretin basına açık kısmında, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hareket ederek zenginliklerin paylaşılması noktasında göstermekte olduğu duruşun fevkalade önemli olduğunu söyleyerek bütün bu adımların uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve çıkarların korunması için atıldığını belirtti.

- "Dünyaya 'Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır' mesajı verilmektedir"

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bakımdan Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir. KKTC olarak Kıbrıs Türk halkının haklarının da korunması adına Türkiye ile beraber yapılan hareketimiz fevkalade önemlidir. Dünyaya da 'Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır.' mesajı verilmektedir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak bu duruşu, uluslararası hukuka uygundur ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak bu pozisyon yakalanmıştır."

Doğu Akdeniz'de hep birlikte hak ve çıkarların korunması için yapılan bu çalışmaların son derece yararlı ve doğru olduğuna inandıklarını ifade eden Tatar, bu özverili çalışmaların, günün sonunda bulunacak gaz ve petrolle halkların daha da zenginleşmesine vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapılan görüşmelerde, hidrokarbon konusunda ortak komitenin hayat bulması için KKTC'nin olumlu yaklaşımı olduğunu ancak Rum kesiminin böyle bir niyetinin olmadığını ve böyle bir yaklaşımı göremediklerini belirtti.

Tatar, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye ile birlikte, bu bölge ve coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumunda olduğumu bir kez daha halkımız ve dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz. KKTC'nin gelişmesi için enerji politikalarında ve enerjiye ilişkin birtakım yeniliklerin de oluşabilmesi için sizlerle diyalog içerisindeyiz. Sizlerin de katkılarıyla bu ülkede ekonomik yapının güçlenebilmesi ve rekabet edebilmesi için daha kaliteli ve arz güvenliği olan, makul fiyatlarda enerjinin iş dünyasına, sanayicimize ve turizmcimize ulaştırılması için uğraşıyoruz. Anadolu'dan getirilen yılda 75 milyon metreküp suyun bir kısmının tarımsal faaliyetler için kullanılmasında da elektrik maliyetleri fevkalade önemlidir. Bu noktada da birtakım yeniliklerin ortaya çıkması ve hayata geçirilmesi anlamında sizlerin bize vereceği destek önemlidir."

Başbakan Tatar, Türkiye'den kabloyla elektriğin KKTC'ye getirilmesinin de gündemde olduğuna ancak bu noktada siyasi ve fizibilite bağlamında birtakım sıkıntılar olabileceğine dikkati çekti. Tatar, "O noktada da sıkıntıların aşılmasıyla enerji maliyetlerinin düşmesi ve haliyle buraya süreklilik arz eden enerjinin getirilmesi önemlidir. Bunun yenilenebilir enerjiyle de entegre olması bağlamında birtakım umut verici açılımların olabilmesi bizler için fevkalade önemlidir. O bakımdan Türk hükümetinin ve sizlerin bize olan desteğinin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum." diye konuştu.

- "Kendimizi evimizde hissediyoruz"

Bakan Dönmez de Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin her yönde gelişerek devam ettiğinin altını çizerek "KKTC, mutluluğunda sevindiğimiz, kederlendiğinde üzüldüğümüz ortak vizyonumuz olan bir kardeş ülkemiz. Burada kendimizi misafir olarak değil, evimizde hissediyoruz. Bakanlığımızla ilgili alanlarda da öteden beri devam eden ilişkilerimiz var. Hem teknik destek anlamında hem de ülkenin arz güvenliğini hangi projelerle sağlayabileceğimiz noktasında devam eden çalışmalarımız var. Teknik heyetler arasında bugüne kadar birçok çalışma yapıldı. Keza buradaki mevzuatın geliştirilmesi anlamında da tecrübelerimizi paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizin önderliğinizde bu çalışmalar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dönmez, halihazırda gündemin, Ada'nın etrafındaki doğal kaynakların aranması ve üretilmesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şu anda Fatih ve Yavuz olmak üzere iki sondaj gemisinin olduğuna vurgu yapan Dönmez, Fatih'in Ada'nın batısında, Yavuz'un ise Karpaz mevkisinde KKTC'den alınmış ruhsat bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de şu anda Ada'nın güneyinde görevine devam ettiğini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Ben bu çalışmaların yapılmasında hükümetlerin bize vermiş olduğu desteğe de bir kez daha şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah netice alırız. Öteden beri biz, özellikle bu hidrokarbon kaynaklarının Ada'nın bir çatışma ve tartışma konusu olmaktan çıkartılarak barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ediyoruz. Maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi öteden beri Ada'nın tek hakimi pozisyonundaki söylem ve eylemlerine tek taraflı olarak devam etti. Bu noktada KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor."

- "Bu teklifin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz"

KKTC'nin Rum yönetimine teklif ettiği ortak komite oluşturulması hususunu hatırlatan Dönmez, oradan da olumsuz yanıt alındığını ve Rum tarafının bu kararlarını yeniden gözden geçirmesini ümit ettiklerini söyledi.

Dönmez, "Bence Ada'da barış ve istikrarın sağlanması adına bu teklifin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde de çekinmeden bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da bir kez daha teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Enerji Bakanı Taçoy'dan Dönmez onuruna yemek

Bakan Dönmez daha sonra, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'un onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldı.

Yemeğe, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri ve bürokratlar da katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:57
  1. Başbakan Ersin Tatar
  2. KKTC
  3. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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