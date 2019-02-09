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Türk heyetten Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket kulübüne ziyaret

Kulübün en yaşlı üyesi olan Yusuf Joseph:- "Bu takım Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu ve ülkeye çok büyük oyuncular kazandırdı"- Kulüp Genel Sekreteri Fareed Abrahams:- "TİKA'nın takıma yardımları olduğu ilk yıl as ve genç takımlarımız bir üst lige çıktı. 3 yeni takım daha kurduk. Takımımız kriket camiasında daha görünür olmaya başladı ve daha fazla gence ulaşmaya başladık"

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:58
Türk heyetten Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket kulübüne ziyaret

CAPE TOWN (AA) - Türkiye'nin Pretorya büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, beraberindeki heyetle Afrika'nın en köklü ve tarihi spor kulüplerinden 137 yıllık Osmanlı Kriket Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün en yaşlı üyesi olan Yusuf Joseph, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 87 yaşında olmasına rağmen hala takımın bir üyesi olduğunu ve 70 yıllık birikimi ile takıma katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Osmanlı Kriket Kulübünün Güney Afrika kriket tarihinde önemli izleri olduğunu belirten Joseph, "Bu takım Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu ve ülkeye çok büyük oyuncular kazandırdı. Ben de onlarla beraber oynadım fakat bu yetenekli oyuncular ülkemizdeki ırk ayrımcılığı politikası gereği derilerinin renginden dolayı milli takıma alınmadılar." şeklinde konuştu.

Joseph, "O dönemlerde beyaz ve beyaz olmayan oyuncular olarak aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Hepimiz arkadaştık hatta diğer ırktan çok yakın arkadaş olan oyuncular vardı. Her şey hükümetin uygulamalarıydı." dedi.

Osmanlı Kriket Kulübünün ülkenin oyuncu yetiştiren en önemli takımları arasında olduğuna dikkat çeken Joseph, bu başarıda Türkiye'nin büyük destekleri olduğunu sözlerine ekledi.

- Türkiye'nin desteğiyle başarı sağladılar

Kulüp Genel Sekreteri Fareed Abrahams, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkilileri tarafından düzenlenen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "TİKA'nın takıma yardımları olduğu ilk yıl as ve genç takımlarımız bir üst lige çıktı. 3 yeni takım daha kurduk. Takımımız kriket camiasında daha görünür olmaya başladı ve daha fazla gence ulaşmaya başladık." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ülgen, Kriket Kulübüne çerçeveli Osmanlı armalı tablo takdim etti. Kriket Kulübü de Büyükelçi Ülgen ve TİKA'ya "Osmanlı Kriket Kulübü Uluslararası Hamisi" unvanını verdi.

Ziyarete Büyükelçi Ülgen'e Güney Afrika Ticaret Ataşesi Işıl Karakurt, TİKA Pretorya Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener, Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç ve Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı eşlik etti.



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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:58
  1. Güney Afrika
  2. Osmanlı Kriket Klübü

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