0553 313 94 23

Türk heyetinden Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne ziyaret

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren:- "Türkiye ve Nijerya arasındaki iyi ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilerek, petrolün yanı sıra farklı alanlarda ilerletilmesi gerektiğini vurguladık"- Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mele Kyari:- "Türkiye ile ilişkilerimizi petrolün ötesinde geliştirmek istiyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 00:19
Türk heyetinden Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne ziyaret

ABUJA (AA) - Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya ile ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanında iş birliği içerisinde olduklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Ulueren, beraberindeki heyet ile Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne (NNPC) yaptığı ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

Nijerya ile ilişkilerin tarihi olduğunu dile getiren Büyükelçi Ulueren, "Türkiye ve Nijerya arasındaki iyi ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilerek, petrolün yanı sıra farklı alanlarda ilerletilmesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Ulueren, "NNPC Genel Müdürlüğüne atanan Mele Kyari'yi yeni görevi için kutluyoruz. Kendisi bizi çok sıcak karşıladı ve kendisini Türkiye'ye davet ettik." dedi.

NNPC Genel Müdürü Mele Kyari ise NNPC'nin Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi (TPIC) ile iş birliği içerisinde olduğunu dile getirerek "Türkiye ile ilişkilerimizi petrolün ötesinde geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

NNPC ziyaretine Büyükelçi Ulueren ile Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, TPIC Ticaret Müdürü Halim Çakmak ve TPIC Petrol ve Gaz Ticaret Şefi İsmail Çolak katıldı.

Türkiye Nijerya'dan 1999 yılından beri sıvılaştırılmış doğalgaz, 2019 yılından beri de ham petrol alıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:19
  1. Nijerya
  2. petrol
  3. TPIC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Alanyaspor kampını ziyaret etti
    1. Şenol Güneş, Alanyaspor kampını..
    2. Türk heyetinden Nijerya Ulusal Petrol..
    3. Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nde..
    4. Binali Yıldırım, gençlerle buluştu
    5. Maçın ardından
    6. Denizli'de Kömürcüoğlu Taş Heykel..
    7. Simav’da şüpheli ölüm
    8. Libya'da UMH güçleri Trablus'un..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2019
    10. ABD’de yakıtı biten uçak otobana indi
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı..
    13. Slovenya'da Farnolle'e ırkçı hareket
    14. İran "dünyanın en büyük el dokuma..
    15. Kuşadası’ndaki Ramada Otelleri ’En iyi..
    16. Sisi ile Kushner İsrail-Filistin..
    17. ABD, Suriyeli göçmenlere "Geçici..
    18. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3...
    19. FKÖ'den Arap ülkelerine İsrail'le..
    20. Ünlü iş adamının damadının fabrikası..
    21. Balıkesir'de zeytinyağı fabrikasında..
    22. Sosyalist Enternasyonalden dünyaya..
    23. Malatyaspor'un kalecisine ırkçı saldırı!
    24. Ordu'da ırmağa giren çocuk boğuldu
    25. ABD istihbaratı, Kuzey Kore’nin yeni..
    26. Üvey babasını taciz iddiasıyla öldüren..
    27. Zihinsel ve bedensel engelli genç..
    28. Çin İslam'a savaş açtı!
    29. ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu..
    30. Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru..
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'! Başsavcılığın skandal beraat talebinin ardından Akit'i hedef gösterdi
    Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'! Başsavcılığın skandal beraat talebinin ardından Akit'i hedef gösterdi