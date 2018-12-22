THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Türk heyeti Yemen'de BAE'ye yakın güçler tarafından alıkonuldu

Heyetten bir isim, 2 gün önce akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını, hâlâ karakolda bekletildiklerini anlattı

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:23
Türk heyeti Yemen'de BAE'ye yakın güçler tarafından alıkonuldu

İSTANBUL (AA) - Yemen'e insani yardım için giden Türk heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın hükümet güçleri tarafından alıkonuldu.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Türk heyetinden bir isim, Beşir Derneği'nden 2, Diyanet Vakfı'ndan bir kişinin insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım amaçlı geldiklerini ancak 2 günden beri alıkonulmuş durumda bekletildiklerini aktardı.

Yemen'e 15 Aralık'ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun kentinde insani yardım çalışması yaptıklarını, oradan da Marib kentine geçtiklerini belirten yardım görevlisi, 20 Aralık'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent konumundaki Aden'e hareket ettiklerini söyledi.

Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını ve daha sonra şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlattı.

İfadeden sonra pasaportlarını vermeyen emniyet güçleri tarafından bir otele yerleştirildiklerini ve 2 gün orada tutulduklarını dile getiren Türk yardım görevlisi, bugün akşam saatlerinde tekrar ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna getirildiklerini ve hala burada bekletildikleri bilgisini paylaştı.

Bu süre zarfında herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadıklarını da aktaran heyet üyesi, insani yardım için geldikleri Yemen'de alıkonulmalarının son derece üzücü olduğunu kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:23
  1. Beşir Derneği
  2. Diyanet Vakfı
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"
    1. Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"
    2. Bakan Kasapoğlu, TOSFED'in gala..
    3. Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda!..
    4. Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
    5. İsrail'de "sarı yeleklilerden" hayat..
    6. Türk heyeti Yemen'de BAE'ye yakın..
    7. Dorukhan Toköz'ün sakatlığı
    8. Bayern Münih ilk yarıyı 2. sırada..
    9. BM'den Maduro'ya çağrı: Derhal bırakın
    10. Rusya'daki patlamada acı haberler..
    11. Aksaray'da korkutan yangın! Bina..
    12. Mourinho gitti böyle oldu! Manchester..
    13. Şenol Güneş'ten istifa açıklaması!
    14. "Çardaş Prensesi" Antalya'da sahnelendi
    15. Babanın çocukla iletişimi çok önemli
    16. Anayasa Mahkemesi Raportörü AİHM'e..
    17. Hatay'dan yola çıkan zırhlı araçlar..
    18. Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle..
    19. Ağız nezlesi neden oluyor?
    20. Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan'ın..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti