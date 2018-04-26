Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk heyeti Cerablus'ta belediye binası açılışına katıldı

Suriye'nin Cerablus kentinde yeni belediye binasının açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın başkanlığındaki Türk heyeti de eşlik etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:19
Türk heyeti Cerablus'ta belediye binası açılışına katıldı

Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın başkanlığındaki Türk heyeti, Özgür Suriye Ordusu mensupları ve Cerablus Mahalli Meclis Başkanı Abdu Halil'in katılımıyla Cerablus’un yeni belediye binasının açılışı yapıldı.

HARAN ÜNİVERSİTESİ İLE ANLAŞILDI

 

Halil, ilk meclisin Ekim ayında çalışmaya başlayacağını söyledi. Halil, Cerablus’ta eğitim alanında bin 500 öğretmenli 100 okul açıldığını, eğitimini tamamlayamayan öğrenciler için Haran Üniversitesi ile anlaşıldığını duyurdu. Halil, Cerablus'ta Vakıflar ilçesi'nin kurulduğunu, birçok caminin yeniden inşa edildiğini ifade etti.

''YARDIM ETMEYE HAZIRIZ''

Sağlık alanında ise bir Türk hastanesi ve 2 poliklinik olduğunu açıklayan Halil, birçok kamp ve gecekondu bölgelerine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 
Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da Cerablus ve diğer bölgelerin özgür insanlarla dolu olması ümit ettiğini belirtti. Aksanyar, "Her gün böyle yeni güzel gelişmeler oldukça burası özgür insanların kaliteli yaşadığı beldeler haline gelecek” dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:19
  1. Yaşar Aksanyar
  2. Gaziantep
  3. Cerablus
  4. suriye
  5. Özgür Suriye Ordusu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayabilir!
    1. Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını..
    2. Bu peynirler en sağlıklısı...
    3. Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale..
    4. Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan..
    5. Aranan şahıs polisi alarma geçirdi
    6. Maydanozun uzun süre canlı kalması..
    7. Özgürlükleri uğruna el ve ayaklarını..
    8. Abdullah Gül'ü kimler finansman edecek?
    9. Bilim adamı katledildi! "Suikastın..
    10. Türk heyeti Cerablus'ta belediye..
    11. Fatih Terim onu kadrosunda istiyor!
    12. Nuri Şahin, Harvard'ta okuyacak!
    13. Elbistan Şeker Fabrikası ihalesini..
    14. AK Parti'den erken seçime özel web site!
    15. İsrail Savunma Bakanı Avigdor..
    16. Ali Koç: Seçimi kaybedersem bir daha..
    17. Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan küstah..
    18. İki Adımda Ekran Kartınızı Nasıl Daha..
    19. Bebek beşiği alacaksanız...
    20. Bakan Veysel Eroğlu, Malazgirt’te
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu