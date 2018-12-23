0553 313 94 23

Yardıma giden Türk heyet Yemen'de BAE'ye yakın kişiler tarafından alıkonuldu

İnsani yardım için Yemen'e hareket eden Türk heyetin, Birleşik Arap Emirlikleri'neyakın hükümet güçleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:26
Yardıma giden Türk heyet Yemen'de BAE'ye yakın kişiler tarafından alıkonuldu

Yemen'e insani yardımda bulunmak için giden Türk heyet BAE'ye yakın güçler tarafından alkonuldu. AA muhabirinin telefonla ulaştığı Türk heyetinden bir isim, Beşir Derneği'nden 2, Diyanet Vakfı'ndan bir kişinin insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım amaçlı geldiklerini ancak 2 günden beri alıkonulmuş durumda bekletildiklerini aktardı.

Yemen'e 15 Aralık'ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun kentinde insani yardım çalışması yaptıklarını, oradan da Marib kentine geçtiklerini belirten yardım görevlisi, 20 Aralık'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent konumundaki Aden'e hareket ettiklerini söyledi.

Sorguya çekildiler

Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını ve daha sonra şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlattı.

İfadeden sonra pasaportlarını vermeyen emniyet güçleri tarafından bir otele yerleştirildiklerini ve 2 gün orada tutulduklarını dile getiren Türk yardım görevlisi, bugün akşam saatlerinde tekrar ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna getirildiklerini ve hala burada bekletildikleri bilgisini paylaştı.

Şimdilik kötü muamele yok

Bu süre zarfında herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadıklarını da aktaran heyet üyesi, insani yardım için geldikleri Yemen'de alıkonulmalarının son derece üzücü olduğunu kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:26
  1. Yemen
  2. insani yardım
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Beşir Derneği
  5. Diyanet Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti: TSK'nın Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidar
    1. AK Parti: TSK'nın Netanyahu'yu..
    2. Babel'den yedek kulübesinde şaşırtan..
    3. Kandil ve Hakurk'a hava harekatı
    4. Köprü geçiş cezalarına af düzenlemesi..
    5. FETÖ'ye bir darbe daha!.. 15..
    6. İran ile ortak OSB kuruluyor
    7. Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar..
    8. Güven damgası e-ticareti yüzde 30..
    9. Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ödüllü..
    10. İmar Barışı’ndan 10,3 milyar lira geldi
    11. Maicon'un yeni takımı belli oldu
    12. Türk sanayicisi nükleer tedarikçi olma..
    13. Rönesans’tan LNG’ye 2,2 milyar euroluk..
    14. Yeni sistemin ilk bütçe maratonu..
    15. 28 Şubat’ta RP’yi kapatanlar, tek bir..
    16. Türk heyeti BAE'ye yakın güçler..
    17. Süt üreticilerine müjde
    18. Akkök Holding’de Raif Ali Dinçkök dönemi
    19. İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya sert..
    20. Altını tespit edip halka açacak
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak