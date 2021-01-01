  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türk hekim koronaya karşı geliştirdi: 15 saniyede sonuç verebiliyor
Korona Virüs

Türk hekim koronaya karşı geliştirdi: 15 saniyede sonuç verebiliyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş koronavirüsün tespiti için idrar kiti geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:04:00 -
Türk hekim koronaya karşı geliştirdi: 15 saniyede sonuç verebiliyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.

Kurtulmuş, geliştirdiği kite ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayında başladığı çalışmanın, kasımda sonuçlandığını anlattı.

Kurtulmuş, testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da ruhsatlandırıldığını ifade etti.

Etik kurul onayı ile yapılan klinik çalışmalarda testin doğruluk oranının mevcut testlere göre daha fazla olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu çalışmanın klinik bir dergide uluslararası düzeyde yayınlandığını da söyledi.

"15 saniyede sonuç verebiliyor"

Kurtulmuş, testin kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Test bu konudaki ilk idrar testi ve 15 saniyede sonuç verebiliyor."

Mehmet Serhan Kurtulmuş, testin yapılışına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Vücutta bulunan virüs yükünü belirleyen bu testi yapmak ise çok kolay. Test kitinde bulunan idrar kabına bir miktar idrar koyuyorsunuz. Test kiti içerisinde yer alan ve özel bir reaktan içeren vakumlu tüpü idrar kabının üzerinde bulunan alana yerleştiriyorsunuz. Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz. Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik semptomlarınız varsa da bunun Kovid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor
Gündem

Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere nede..
Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler

Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığını Türk okullarına saldırarak gösteren Yunanistan 2020’nin son günü yine rahat durmadı. Gümülcine’de bu kez Tü..
Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA'nın son durumu ve teslimat faaliyetleriyle ilgili öneml..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay