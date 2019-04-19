Türk hayırseverler Afrikalı çocukları gülümsetti

Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği, Cibuti’nin Doğu bölgesine sığınan mülteci kamplarına gıda yardımı ulaştırdı.

Türkiye’deki birçok dernek gibi Afrika’da çalışmalarını yürüten Bir El Ver Eğitim ve Yardım DerneğiYemen iç savaşından dolayı açlık sorunundan Cibuti’nin Doğu bölgesine sığınan mülteci kamplarına gıda yardımı götürdü. Dernekten yapılan açıklamaya göre gıda yardımının yanı sıra çocuklara da şeker ve balon götürdü. Şeker ve balonları gören çocukların mutlulukları güzel görüntüler oluşturdu.

Derneğin başkanı Abdurrahman Kalkan, yaptığı açıklamada "2005’den beri insanlığın sevinci için çalışıyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç sahipleri olmak üzere mazlum coğrafyalardaki kimsesizlere aile olmaktır. Sabahın bereketi ile kalkar, bazen bir mülteci kampında bazen bir yol kenarında bazen de hiç uyumadan çalışıyoruz. Biz bu faaliyetleri yaparken bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Derneğin çalışmalarını yakından takip etmek ve yardım etmek isteyen, bir el de ben vermek istiyorum diyenler derneğin resmi internet sitesinden birelver.org.tr’den bilgi alabilirler” dedi.