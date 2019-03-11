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Türk Hava Yolları yeni evine taşınıyor, “Büyük Göç” başlıyor

Bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları, Türk havacılık tarihindeki büyük değişime hazır.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:28
Türk Hava Yolları yeni evine taşınıyor, “Büyük Göç” başlıyor

Bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları, Türk havacılık tarihindeki büyük değişime hazır. Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı 29 Ekim tarihinde gerçekleşen İstanbul Havalimanı’na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03:00’da başlayacak.



Küresel havacılık tarihindeki en önemli taşınma operasyonlarından biri olan taşınma, toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanacak. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.



“Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek”


Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, dev operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada; “Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek. Taşıyacağımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne denk. Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı’nda aydınlattığı bir sabaha, ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Atatürk Havalimanı’nın son uçuş Singapur’a



Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı - Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.



5 Bin Tırlık Yük Taşınacak


Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek.Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.



Havalimanı Kodları Değişiyor


İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’nın IST kodu İstanbul Havalimanı’na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:28
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