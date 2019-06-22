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Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları kod paylaşımı ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları, Polonya’nın en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı LOT Hava Yolları ile karşılıklı yeni hatların eklenmesi suretiyle, aralarındaki mevcut kod paylaşım anlaşmasının genişletildiğini duyurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları kod paylaşımı ağını genişletiyor

Türk Hava Yolları, Polonya’nın en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı LOT Hava Yolları ile karşılıklı yeni hatların eklenmesi suretiyle, aralarındaki mevcut kod paylaşım anlaşmasının genişletildiğini duyurdu.


Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde mevcut İstanbul - Varşova hattına yeni ilave hatlar eklendi. Buna göre Varşova’dan Krakow, Gdansk, Szczecin, Poznan, Wroclaw, Katowice ve Rzeszow’a; İstanbul’dan ise Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Dalaman, Bahreyn, Beyrut, Bağdat, Dubai, Kuveyt, Kahire, Amman, Budapeşte ve Johannesburg’a gerçekleştirilecek uçuşlarda karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.


“Ortak uçuşlarla yolcularımız fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek”


Mevcut anlaşmanın genişletilmesiyle ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Dünyadaki en çok ülkeye uçan havayolu olarak, LOT Hava Yolları ile aramızda mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmamıza yeni destinasyonlar eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı olarak LOT Hava Yolları ile uzun süredir faydalı ve yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Bu gelişmenin iyi olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğine ve bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrası düzenlenecek ortak uçuşlarla yolcularımız, Polonya, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek ve uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler. Bu vesileyle, Sayın Milczarski’ye, ekibine ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma bu anlaşmanın hayata geçirilmesi yönünde sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu anlaşma, ülkelerimizin ticari ve turizm bağlarını daha da güçlendirecektir” dedi.



“Karşılıklı iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz”


LOT Hava Yolları Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski ise; “Türk Hava Yolları ile genişletilmiş kod paylaşımı anlaşmamızın imzalanmasından çok memnun olmakla birlikte, bu anlaşmanın karşılıklı iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. LOT Hava Yolları, Orta ve Doğu Avrupa’nın en dinamik gelişim gösteren taşıyıcılarından biri. Son yıllarda, alanımızda güçlü bir performans ve istikrarlı bir büyüme kaydettik. Türk Hava Yolları ile gelişen iş birliğimiz, LOT Hava Yolları’nın uçuş ağının genişlemesi ve yolcularımıza birçok cazip uçuş noktası sunmanın yanı sıra, anlaşmada yer alan İstanbul ötesindeki Ankara, Kahire ve Amman gibi sektörlerde de bağlantı ve uçuş deneyimini artıracak. Anlaşmamızın resmiyet kazanmasında emeği büyük olan Sayın Bilal Ekşi ve ekibine bu vesileyle teşekkür ediyor, genişletilmiş iş birliğimizin her iki taraf için de kazançlı olmasını diliyorum.’’ şeklinde görüş bildirdi.



Dünyada yeni noktalara uçuş imkanı


Ortak uçuşlar, Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı zamanda dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olan İstanbul’u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlamakla birlikte İstanbul üzerinden yurt içi ve yurt dışı noktalara da ulaşma imkanı sunacak. Ek olarak, her iki taşıyıcının tarife yapısına ve anlaşmaya uygun biçimde, tüm yolcuların kendi bağlantı noktalarında kesintisiz biçimde faydalanmalarını sağlayacak. Dünyanın sayıca en fazla ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 124 ülkede 300’den fazla yolcu ve kargo destinasyonuna sefer düzenlemekte. LOT Hava Yolları ise şu anda ABD, Kanada, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Hindistan ve Sri Lanka’ya doğrudan uzun menzilli bağlantı olmak üzere, dünyanın 111 güzergahında seyahat imkanı sunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:31
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