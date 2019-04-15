Türk Hava Yolları ve Hava- İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesine imza attı

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, imzalanan anlaşma ile sona erdirildi.

Türk Hava Yolları ile Hava- İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, taraflar yapılan sözleşme ile el sıkıştı. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda düzenlenen imza törenine Türk Hava Yolları ve Hava- İş Sendikası’ndan birçok yetkili katıldı. Sözleşme, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı ile Hava -İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal tarafından imza altına alındı.

İmzalanan 3 yıl süreli anlaşma çerçevesinde personel maaşlarına; 2019’un birinci 6 ayı için enflasyon artı yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon artı yüzde 1,5, 2020’nin ilk 6 ayı için enflasyon artı yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon artı yüzde 1,5, 2021’in ilk ve ikinci dönemleri içinse enflasyon artı yüzde 1 oranlarında zam yapılması kararı alındı. Ayrıca, seyyanen net 5 bin TL tutarında da ödeme yapılmasına karar verildi.

“Türk Hava Yolları ailesi adına sevinçliyiz”

TİS sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. 3 yıllık toplu iş sözleşmemizi Hava-İş Sendikamızda bugün imza atmış bulunuyoruz. Bütün çalışanlarımıza Türk Hava Yolları ailesine Hava-İş Sendikamıza hayırlı uğurlu olsun. Müjdeyi vermiş olduk bugün. Çalışanlarımızın mutluluğunu bir kere daha gözlerinden okumak ve onları yeni havalimanında büyük bir gururla devam ettirdikleri operasyonlarımızda bize sağladıkları katkıları değer bakımından da onları mutlu görmek çok önemli ve çok anlamlı. Bu nedenle Türk Hava Yolları ailesi adına sevinçliyiz, huzurluyuz ve mutluyuz. Çalışmamız açısından önemli bir imzayı da geride bırakmış oluyoruz" diye konuştu.

Şu anda amaçlarının yeni havalimanındaki operasyonları başarı ile sürdürmek olduğunu ve tüm ekipleri ile beraber bunun için çalıştıklarını söyleyen Aycı, “Şu anda gündemimizde yeni havalimanı operasyonumuza odaklanmak, her geçen gün operasyonumuzu daha da mükemmel hale getirmek, performansımızı daha da yukarıya taşımak ve mücadele etmeye devam etmek için tüm ekibimiz ile bu konuda canla başla dört elle operasyona sarılmış durumdayız. Odaklandığımız ana noktalar da biliyorsunuz ki özellikle zamanında kalkış şansımızı artırmak özellikle çalışanlarımızın emeği ve desteği ile birlikte gelen yolcularımızın en konforlu, en süratli, en dinamik biçimde, en güvenli yolculuklarını seyahatlerini sağlamak. Onlara seyahat programlarında sürprizler meydana getirmemek ve onların seyahatlerinin başarıyla geçmesini temin etmek bu noktada yeni havalimanı biliyorsunuz ki yönlendirmek için çalışanlarımız var. Hemen girişte havalimanında karşılıyorlar yolcularımızı ve onlara havalimanında daha kısa sürede gitmeleri gereken yerlere yönlendirmede faydalı oluyorlar" dedi.

"İlk 1 milyon yolcu bandına geldik"

Yeni iş ortakları olarak İstanbul Grand Airport’a (İGA) işbirliğinden dolayı teşekkür eden Aycı, “İlk 1 milyon yolcu bandına geldik. Bu anlamda bu operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma genel müdürümüzden en aşağıda çalışanlarımıza kadar pilotlarımıza kabin memurlarımıza kadar yer hizmetleri çalışanlarımıza kabindeki görevlilerimize teknisyenlerimize kadar tüm havayolları ailesinde emeği geçenleri kutluyorum. İGA ailesini de kutluyorum. İGA ailesi de çok önemli bir iş yapıyor. Çok önemli bir görev yapıyor. Yeni iş ortağımız olarak İGA ailesine bu mükemmel havalimanında verdikleri mükemmel destekten dolayı kendilerine iş birliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"22 bin 363 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme"

Türkiye şartlarında gayet iyi bir zam aldıklarını ifade eden Hava -İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, “Tüm üyelere hayırlı uğurlu olsun. 22 bin 363 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme. İnanıyorum ki son zamanlarda Türkiye’de imzalanan en önemli sözleşmelerden biri özellikle kat sayı oranında çarpanlarımız bizim biraz yüksek olduğu için karşılığı çok daha fazla bunu aslında dile getirmek yanlış olur. Türkiye şartlarında gayet iyi bir zam aldığımıza inanıyorum. İşverenlere bu manada teşekkür ediyoruz. Ortak bir noktada buluştuk. Sonuçta onlarda pazarlık etti bizde pazarlık ettik. Ama neticede meyveyi hep birlikte alacağız" diye konuştu.

Eğer sözleşme 2 yıl olsaydı seneye bu zamanlar yeniden hazırlıklara başlayacaklarını belirten Tatlıbal, “Aşağı yukarı 4-5 ayı geçirdik. 3 yıl yapma kararı biraz ondan oluştu. Eğer 2 yıl olsaydı seneye bu zamanlar tekrar hazırlıklara başlayacaktık. İlk yıl yüzde 2 enflasyon artı yüzde 2 şeklinde sendikamızın da çok daha önemli bir farkı oluştu. Geçmiş dönemlerde zam oranı artı enflasyonu alınan zamdan oranı yüksek ise enflasyondan eklenerek denkleştiriliyordu. İlk defa bu sene TİS’de enflasyon oranı sabit üzerine ilave olarak ilk 6 ayda yüzde 2, ikinci 6 ay yüzde 1 buçuk, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 2, ikinci yılın ikinci 6 ayı yüzde 1 buçuk, üçüncü yılda da iki altı aya da yüzde 1’ er zam oranı ile 3 yılı tamamlamış olduk. İnşallah üyelerimiz de memnun olur" şeklinde konuştu.

Taraflar sözleşme sonrası ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.