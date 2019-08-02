Türk Hava Yolları River Plate’in forma sponsoru oldu

2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca River Plate takımının formasında yer alacak.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü Arjantinli futbol takımı River Plate ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında River Plate üç yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları aynı zamanda “The Millionaires" olarak da bilinen River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.

River Plate, 4 Ağustos Pazar günü saat 23:45’te (GMT-3) Lans ile oynayacağı maçtan itibaren üç sezon boyunca Türk Hava Yolları logolu formaları ile mücadele edecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, sponsorluk hakkında; “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate’in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın, Türk Hava Yolları’nın spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim.” açıklamasında bulundu.

Uzun yıllardır futbola verdiği destekle bilinen bayrak taşıyıcı havayolu, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016’ya da sponsor olmuştu. Türk Hava Yolları, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle geçmişte çektiği reklam filmleriyle de önemli başarılara imza atmıştı.

1901 yılında kurulan River Plate, adını Rio de la Plata’dan almaktadır. Ezeli rakibi Boca Juniors ile birlikte Arjantin’in en büyük taraftarı olan kulüplerindendir. El Monutental olarak da bilinen 66 bin seyirci kapasiteli Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti stadyumuna sahiptir. 36 defa Arjantin birinci futbol ligi şampiyonluğu bulunan River Plate’in dört kez Copa Libertadores, üç defa Recopa Sudamericana, birer kez de Intercontinental Cup, Supercopa Sudamericana, Copa Sudamericana, Copa Interamericana ve Suruga Bank Championship şampiyonlukları bulunmaktadır.