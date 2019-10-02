Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde eğitim seferberliği

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile UPS arasında “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında İKMİB’e üye olan firmalar, tehlikeli maddeler sınıfına giren kimyevi ürünlerin gönderimleri için gerekli IATA sertifikası eğitimini alarak numune gönderimini gerçekleştirebilecek.

THY gözbebeğimiz

İmza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Bugün göz bebeğimiz Türk Hava Yolları ve dünyanın en büyük taşımacılık firmalarından UPS ile İKMİB arasında imzalanan “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” protokolü ihracatçılarımıza sunacakları hizmetlerin koordinasyonu ve firmalarımızın bu alandaki bilgi ve eğitim eksikliklerinin kapatılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracaktır’’ dedi.

Bir engel daha kalıyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de,“ Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası eğitimi konusunda uzman olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı konusunda, ülkemizde de hizmet veren UPS ile iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 6 bini aktif olmak üzere toplam 12 bin üyemizin IATA sertifikası eğitimine katılmasıyla birlikte, UPS’in vermiş olduğu bu servisten faydalanarak, ihracatın önündeki engellerden birini daha kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç ise iş birliği ile İKMİB üyesi olan tüm UPS müşterilerin ayrıca avantajlı fiyatlardan yararlanabileceği bilgisini verdi.

İhracatçılara önemli bir destek

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ, “Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak Türk ihracatçısını dünyanın 300’den fazla şehrine ulaştırıyoruz. İhracatçılarımıza olan desteğimizi bugün eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimiz ile pekiştiriyoruz. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi İKMİB üyesi firmalara uluslararası standartlarda eğitim sağlayarak onlara yeni pazarlara ulaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.