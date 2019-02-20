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Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi ERÜ’de Konferans Verdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) ’Hayal Edince’ konulu konferans verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi ERÜ’de Konferans Verdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) ’Hayal Edince’ konulu konferans verdi.


Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından, Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi, Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya,grup çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da Kayseri’nin havacılığa uzak bir şehir olmadığını söyledi. Rektör Çalış, “Biliyorsunuz ilk tayyare fabrikası burada kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam zamanında 70’e yakın uçak ihracatçıda yapıldı buradan. Çok üzülüyoruz tabi ki. Keşke o fabrika kapanmasaydı. O zamanki siyasi nedenlerden dolayı da kapandığını herkes bilmekte. Belik şuan Boeing veya Airbus ile yarışacak durumda olacaktık. Boeing Amerika’da ki hangi eyalette ise belki Kayseri şimdi o eyaletin durumunda olacaktı. Ama zararın neresinden dönersek kardır. Sayın Cumhurbaşkanımız önceliğinde inşallah özellikle katma değeri yüksek ürünlerde ilaçlarda, milli savunmada muhakkak kendi milli ürünlerimizi yapmak zorundayız. Bunun artık gençliğimizde farkında. Bu amaçla ileriye dönük çalışmalar yapmak zorundalar. Biz onlara çok güvenmekteyiz” dedi.


Daha sonra konferans için kürsüye gelen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yollarının faaliyetlerini anlattı. Genel Müdür Ekşi, “İnşallah bizim çocuklarımız şuanda gelinen nokta itibariyle geride kalmış olduğumuz hayalleri, yarım bıraktığımız hayalleri yerine getirirler. Türkiye’nin bir uçak üretme serüveni var.Nuri Demirtaş, Sadettin Alan ve niceleri aslında uçak yapıp yurt dışına da sattık. Ama maalesef istikrarsız dönemlerin sonucunda bu uçakların üretimi iptal edildi. Sonuçta biz dışardan uçak alan ama iyi işleten bir ülke haline geldik. Buda önemli bir şey. Bunu alıp yapamayanlarda var. Ama 2003’den sonra artık Türkiye kendi mühendisi ile kendi işçisi ile havacılıkta bir noktaya gelmenin gayretini gösteriyor” diye konuştu.


Etkinlik soru- cevapların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
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