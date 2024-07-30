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Ekonomi Türk Hava Yolları aylık 600 bin TL maaşla çalışacak lise mezunu personel alacak
Ekonomi

Türk Hava Yolları aylık 600 bin TL maaşla çalışacak lise mezunu personel alacak

Yeniakit Publisher
2024-07-30 21:11:00 -
Türk Hava Yolları aylık 600 bin TL maaşla çalışacak lise mezunu personel alacak

Türk Hava Yolları’nın işe alım ilanına göre, en az lise mezunu pilot alımı yapılacak. Türk Hava Yolları pilotuna 600 bin TL’ye kadar aylık maaş ödemesinde bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), lise mezunu çalışan arıyor. Türk Hava Yolları, en az lise mezuniyetine sahip pilot alacak. Türk Hava Yolları’nın pilotlar için ödediği maaş, sefer sıklığı ve süresine göre 152 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor. İşte detaylar…

FlightGlobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs”, Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışmak üzere en az lise mezunu birinci kaptan arıyor.

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