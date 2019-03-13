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Türk hava sahası o uçaklara kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulduğunu açıkladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:10
Türk hava sahası o uçaklara kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:10
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  2. Türk hava sahası
  3. Boeing 737-8 MAX
  4. Boeing 737-9 MAX

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 30 dk önce
    Batılılar THY uçaklarını manşet yapmışlar , sizde o ülkelerin uçaklarını manşet olarak kullanın ,kısasa kısas .

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