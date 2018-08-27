Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli pilotlara tarihi çağrı!

FETÖ'nün kumpasları sonucu, çok sayıda pilot ya emekli oldu ya da zorunlu çalışma süresi dolunca Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı. Bu durum orduda pilot açığına yol açtı. 15 Temmuz darbe girişimine katılan ya da FETÖ ile bağlantısı tespit edilen pilotlar da ordudan ihraç edilince, pilot açığı büyüdü. Şimdi bu açığı gidermek üzere harekete geçildi.

ÖNCE 'GÖREVE DÖNÜN' ÇAĞRISI GELDİ



Sözcü'nün haberine göre, öncelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere ‘göreve dönün' çağrısı yapıldı. Ardından çalıştıkları şirketlerde hak kaybına uğramadan, Hava Kuvvetleri'nde de savaşa hazırlık eğitimi almaları istendi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Pilot Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, pilot açığının kapatılması için başlangıçta uygulamanın yararlı olacağını söyledi.

BÖLGEDE TEHDİTLER ARTTI



Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle denildi: “Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek.Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10'ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.” Halen sivil hava yolu şirketlerinde çalışanların da kişisel hakları korunacak. Bu kapsamda görevlendirildikleri gün ve yapacağı uçuş saati uyarınca ek ücret verilecek. Görevlendirme sırasında çalıştıkları şirket bünyesindeki hakları da korunacak.